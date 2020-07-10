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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğadan gelen sağlık; elma yağı

DHA

Doğadan gelen sağlık; elma yağı


Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Demre ilçesine bağlı Çevreli Mahallesi'nde yıllardır birçok hastalığa, yanıklara iyi geldiği bilinen elma yağı üretiliyor. Doğadan toplanan halk arasında 'çalba' denilen ada çayı, şifaya dönüşüyor.
Demre'ye bağlı Çevreli Mahallesi'nde elma yağı üretimi yapılıyor. Bu üretim yöntemini yıllar önce Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan göç eden Mehmet Onaran'ın getirdiği biliniyor. Bu nedenle halk arasında elma yağına 'Midilli yağı' da deniyor. Elma yağı halk arasında 'çalba' da denilen kokulu ada çayından üretiliyor. Doğadan izinle toplanan çalbalar, kilosu 5 liradan satın alınıyor. Mucuk ailesi de 50 yıldır Çevreli Mahallesi'nde elma yağı üretiyor. Mehmet Mucuk (82), eşi Hatice Mucuk (73) ve oğlu Necdet Mucuk (50), elma yağı üretimini devam ettiriyor.
Toplanan çalbalar, biri aşağıda, diğeri yukarıda, iki kazana dolduruluyor. Kazanlara doldurulan çalbalar, ayakla çiğneniyor. Biraz su ile ıslatılıyor. İki kazan üst üste kapatılıyor. İki kazanın arası kırmızı ve özlü çamurla hava almaması için sıvanıyor. Ardından kazanların altındaki ocak yüksek odun ateşinde yakılıyor. Kazanların ikisindeki 150160 kilo çalbanın öz suyu, damıtma ile 2 saatte yüksek ısı altında buharlaşarak, boru ile su dolu havuzdaki borundan geçiyor. Buharlaşan yağ, su dolu havuzdan geçerken sıvılaşarak aşağıdaki musluktan kaba akıyor. Kaba akan sıvıdaki yağ üste çıkarken, su aşağıda kalıyor. Yukarıda kalan elma yağı, fincanla önce büyük şişelere alınıyor. 150160 kilo çalbadan yaklaşık 750 gram ile 1 kilo arasında elma yağı çıkıyor. Ardından kazandaki çalbaların posası çıkarılıyor. Çıkan posa saplarından ayrılarak kilosu ilaç sanayine 4 liradan satılıyor. Elma yağı ise aktarlara, eczanelere kilosu bin liradan satılıyor. Elma yağları aktarlarda ve eczanelerde 10, 20 ve 25 gramlık küçük şişelerde satılıyor. Elma yağı sadece yılın 15 Haziran14 Temmuz döneminde üretiliyor. Elma yağı bebeklerin karın ağrısında, gaz sancısında, üşütme, soğuk algınlığı, grip gibi vakalarda kullanılıyor. Nefes darlığına karşı doğal bir mentol olan elma yağı yanıklarda anında uygulanırsa yanan bölgenin enfeksiyon kapmasının da önüne geçiyor.
Yaşına rağmen elma yağı üretmekten vazgeçmeyen Mehmet Mucuk, "50 yıldır ben bu elma yağını çıkarıyorum. Millete şifa dağıtıyorum" dedi.
Ailesiyle elma yağı üreten Necdet Mucuk ise, "Bu tesislerde çıkardığımız elma yağı. Bu doğadan gelen bir mucize. Doğadan izinle toplattığımız ada çaylarını, bu tesislerde 150160 kilo çalbadan 750 gram ile 1 kilo arasında yağ elde ederek bunu halkımıza sunuyoruz. Bu bizim kültürümüz. Bunu yaşatmak için çalışıyoruz. Bu insanlar için mucize sağlık kaynağı" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR
2020-07-10 08:31:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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