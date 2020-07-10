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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Maske sonrası yüzde oluşan kızarıklıklar 'Roza' olabilir

DHA

Maske sonrası yüzde oluşan kızarıklıklar 'Roza' olabilir


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Ertan Yılmaz, koronavirüsten korunmak için kullanılan maskelerin uzun süreden sonra yüzde kızarıklığa yol açtığını hatırlatarak, yüzdeki kızarıklıkların roza hastalığı belirtisi olabileceğini söyledi. Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte roza (gül) hastalığında artış olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, "Kortizonsuz krem kullanın" uyarısında bulundu.
Koronavirüsten korunmak için kullanılan çeşitli maskelerin uzun süreden sonra yüzde kırmızı lekeler oluştuğuna dikkat çeken AÜ Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Ertan Yılmaz, roza hastalığı belirtisi olabileceğini söyledi. Sıcak havaların da etkisiyle birlikte roza hastalığında artış gözlendiğini belirten Prof. Dr. Ertan Yılmaz, 'yüzünüzü temizleyip serin yerde kalın' tavsiyesinde bulundu. Yüzdeki kızarıklıklar nedeniyle roza hastalığının bazen egzamayla karıştırıldığını anlatan Prof. Dr. Ertan Yılmaz, 'kortizonsuz krem kullanın' uyarısı yaptı.
ROZA HASTALIĞINDA ARTIŞ
Prof. Dr. Ertan Yılmaz, koronavirüsten korunmak için kullanılan maskelerin özellikle uzun süre kullanıldığında nefesin maske içerisinde nemle birlikte hapsolmasından dolayı bazı cilt hastalıklarının arttığını söyledi. Prof. Dr. Yılmaz, "Sıcakların artmasının etkisiyle özellikle Antalya gibi sıcak yerlerde cilt problemleri artmaya başladı. Bugün muayene ettiğim iki hasta yüzlerindeki kızarıklık şikayetiyle gelmişti. Bu iki hasta sağlık çalışanıydı. Sağlık çalışanları tüm gün maskeyle dolaştıkları için maske yüzlerinde kalınca nemle ve sıcak havanın etkisiyle var olan gül hastalığı yani roza hastalığında ciddi artış gözlendi" dedi.
YÜZÜNÜZÜ SERİNLETİN
Hastaların yüzlerindeki kılcal damarlarda genişlemeler meydana geldiğini anlatan Prof. Dr. Ertan Yılmaz, "Yüzde belirgin kızarıklık ve küçük sivilcelenme şikayetleri üzerine gelmişti. Mümkünse yüzün serinletilmesi gerekiyor" diye konuştu.
KORTİZONSUZ KREM KULLANIN
Roza hastalığının genellikle sıcak havalardan ve güneşlerden etkilendiğini anlatan Prof. Dr. Ertan Yılmaz, bu tür hastaların genellikle güneş koruyucu sürerek dışarı çıkmaları gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Yılmaz, şunları söyledi:
"İster sağlık çalışanı olsun, isterse sokaktaki bir vatandaş, roza hastalığı varsa özellikle maske kullanımı sonrasında yüzde alevlenme göstermişse eve gittiği zaman kızarıklıklar egzamayla karışıyor ve kortizonlu krem kullanma çözümüne gidiyor. Kesinlikle kortizonlu krem kullanımını tavsiye etmiyoruz. Yumuşak temizleyiciler ve hafif sabunlarla temizlik öneriyoruz. Devamında bu roza hastalığı olan kişilerin serin ortamlarda bulunmasını söylüyoruz. Serin ortamlar dışında dermatologların önerdiği özellikle kızarıklığı giderici metronidazol içeren kremleri tavsiye ediyoruz. Çok zor kalındığında tablet ilaçları da öneriyoruz ama çoğu kez yüzü serin tutmak, sıcaklık maruziyetinden uzaklaşmak çoğu kez bu hastalığın gerilemesine yeterli olmaktadır."
ERKEN TANININ ÖNEMİ
Roza hastalığında erken tanının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Ertan Yılmaz, "Roza hastalığında temel sıkıntı damarların genişlemesi kızarıklıkların olmasıdır. Kızarıklıklar ne kadar erken aşamada tedavi edilirse gerileme şansı o kadar yüksek oluyor. Kızarıklıklar uzun süre tedavi edilmezse o zaman damarlar kalıcı olarak genişlemeye neden olur. Kalıcı kılcal damarlarının sonrasında kremlerin artık yeterli olmadığı lazer tedavilerine gidecek kadar sorun yaratabiliyor. O nedenle mümkün olduğu kadar kızarıklıklar gelişmişse çok gecikmeden tedavi ettirmelerinde yarar var" diye konuştuDHA-Sağlık Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2020-07-10 11:30:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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