Yunan botlarının adaya bıraktığı göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

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Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin Antalya'nın Kaş açıklarında bulunan Başak Adası'na bıraktığı 3'ü çocuk, 9 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bugün sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarla Başak Adası'nda mahsur kalan Afgan uyruklu 3'ü kadın 6 yetişkin ve 3 çocuk olmak üzere 9 düzensiz göçmen bulunduğu ve yardım istediği ihbarı üzerine Kaş Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı harekete geçti. Kaş Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bağlı devriye ekibi 9 düzensiz göçmeni Başak Adası'ndan alıp kurtardı. Düzensiz göçmenlerin Yunanistan'ın Meis Adası'na geçtikleri, orada iki gün kaldıktan sonra Yunan Sahil Güvenliğinin göçmenleri Başak Adası'na bıraktığı bildirildi.

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