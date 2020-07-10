Yaşlı çift, takla atan araçtan yaralanmadan çıktı

İçişleri: Bir terör örgütü mensubu daha teslim oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkıp, takla atarak, ters dönen otomobildeki yaşlı çift, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, öğle saatlerinde, KaradayıBoğazkent yolunda meydana geldi. Serik'ten Boğazkent'e giden Saadet Atlı'nın (76) kullandığı 26 DB 164 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, takla atıp, ters döndü. Kazada yaralanmayan Saadet Atlı ile yanındaki eşi Beşir Atlı (82), yoldan geçenler tarafından araçtan çıkarıldı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, sürücü Saadet Atlı'yı ambulansla kontrol amaçlı Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2020-07-10 13:39:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.