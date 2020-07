Yüzlerce tatilciyi dolandıran şirket ofisi boşaltılmış

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Çağlayan Mahallesi'nde, ofis kiralayarak bir yıldan fazla faaliyet gösteren ve yüzlerce kişiye tatil satarak dolandırdığı iddia edilen Arel Organizasyon Danışmanlık Turizm ve Ticaret Ltd Şti.'nin sahibi Taner Aydın ve çalışanlarının 34 ay önce kaçtığı öğrenildi. Mülk sahibinin de iki ay önce, şirketin yeni sahibi görünen Kasım Cesaretli'ye ofisi boşalttırdığı belirlendi.

Bodrum ve Seferihisar'daki iki otelde yüzlerce aileye tatil satan ve Ankara'da köçeklik yapan Kasım Cesaretli isimli şahsa şirketi devrettikten sonra ortadan kaybolan Taner Aydın'ın, mülk sahibine kira borçlarını ödemediği belirlendi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği üyesi de olan Antalya merkezli Çağlayan Mahallesi'ndeki Arel Organizasyon Danışmanlık Turizm ve Ticaret Ltd. Şti'nin ilk önce Alanya merkezli kurulduğu ve ardından Antalya merkeze taşındığı öğrenildi. Taner Aydın'ın, Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre 7 Mayıs 2020'de şirketin yüzde 100 hissesini Ankara'da köçeklik yapan Kasım Cesaretli'ye devrettiği belirlendi.

Firmaya ait Bodrum'daki muhafazakâr otel konseptindeki Qasr Bodrum ve Seferihisar'daki Teos Village'de, yerli ve yabancı yüzlerce aileye yine aynı şirket ait tatilal.com ve islamitatilal.com internet siteleri üzerinden 40 bin lirayı bulan tatil satışları yapıldı. Ancak yüzlerce aile tatil yapma hayalleri kurarken dolandırıldı. Firma sahibi Taner Aydın ve şirket yetkilisi olarak görünen Abdulkadir Cumali isimli kişilerin cep telefonları ise servis dışı olduğu için ulaşılamıyor. Dolandırıldığını belirten vatandaşlar savcılığa, şikayetçi oldu.

MÜLK SAHİBİ KİRA ALAMADI

Boşatılan ofis binasının kapısında ise 'Arel Tatilal Seyahat Acentesi' yazılı tabela duruyor. Kapıda ise 'tatil.com' yazısı da bulunan ofis kapısında ve posta kutusunda muhtemelen dolandırılan kişilere ait icra takibine yönelik tebligatlar dikkati çekti. Çağlayan Mahallesi'ndeki ofisin mülk sahibi ise bir yılın üzerinde bir süre kiracı olan Arel firmasının 3-4 ay önce kiralarını da ödemeden kaçtığını, daha sonra şirketin devredildiği kişi olan köçek Kasım Cesaretli'ye ulaştığını ve iki ay önce ofisi boşalttırdığını söyledi. Mülk sahibi, Taner Aydın ve çalışanları için, "34 ay önce kaçmışlar" dedi.

İNTERNET ÜZERİNDEN ŞİKAYETLER

Arel Organizasyon firmasına ilişkin internet üzerinde ise çok sayıda şikayet bulunuyor. İnternet üzerinden şikayetlerini dile getiren bazı kişiler ve mesajları şöyle:

"Kemal: 3 Mart'ta 2128 Haziran'da kullanılmak üzere 1 haftalık tatil satın aldık. Hiçbir tatil sitesi, acente ya da farklı bir şirket olmaksızın doğrudan otelle görüştük ve ücretini Arel Org. diye bir acentanın hesabına yatırmamızı istediler. Belirtilen ücreti yatırdıktan bir süre sonra istediğimiz tarihlerde otelin açık olmayacağı ve dilersek başka bir tarih dilersek de iptal seçeneği kullanabileceğimiz söylendi. İptal istedik ve temmuz başında ödediğimiz ücretin iadesinin yapılacağı belirtildi. Temmuz başına geldiğimizde ise hiç muhatap olmadığımız Arel isimli acenteden iflas ettiğine dair bir SMS aldım. Yaklaşık 1 haftadan beri otelin ödediğim ücreti iade etmesi için yüzlerce dakikalık telefon görüşmelerim hep sonuçsuz kaldı.

Elif: Arel Organizasyon, iptal ettirdiğimiz rezervasyonların iptal ücretlerinin iadelerini gerçekleştirmiyor. Sözleşmemde açıkça yazdığı gibi pandemi nedeniyle iptal hakkımı kullandım ve zamanında ilettim bana yazılı olarak iademin 1/15 Haziran arası yapılacağı mail atıldı ancak bu tarihte iadem yapılmadı. Daha sonra Arel Organizasyon telefonuma iflas ettikleri yalanını mesaj attılar şu an bu acenteye hiçbir şekilde ulaşabiliyorum.

İsmail: Arel'den aldığımız tatili, Nisan ayından iptal ettik, haziran ayında ödeyeceklerini söylediler. Ödeme yok, muhatap yok. Bu oteli arıyoruz bir numara veriyorlar, açan yok. Paramı geri iade edin, bu kadar insanı mağdur etmeye hakkınız yok. Allah yanınıza bırakmaz bunu. En kısa sürede yasal haklarımı kullanacağım, kimsenin yanına bırakmayacağım bunu.

Murat: 10.10.2019 tarihinde erken rezervasyon yaptırdım. Otel el değiştirmiş. Sözleşme imzaladığımız firma Arel, haziran ayında ödemeler yapılacak demişti. Sözüm ona oteli mahkemeye vermişler, mahkeme de pandemiden dolayı haziranda karar verecekmiş. Haziran sonu geldi arayan soran yok. Kısacası ben Hakem Heyeti'ne ve TÜRSAB'a şikayette bulundum. Bekliyorum.

Yunus: Qasr Bodrum Otel adı altındaki işletmeye 29.11.2019 tarihinde erken rezervasyon yaptım iki aile olarak beşinci ayda pandemi dolayısıyla rezervasyonumu iptal etmek istedim, tamam dediler paranızı ağustosta alırsınız dediler. Arel Org ve Qasr Bodrum Otel birlikte hareket ediyorlar. Davamı açtım. Çocuklarımın haklarını bir yıllık birikimimi bunlara bırakmayacağım.

Fatma: Şikayette bulunacağız, dava da açacağız ama bu nasıl bir hak yemek, nasıl insanları kandırmaktır anlamış değilim. Allah yanlarına bırakmasın o sıkıntıda parayı ödedik. Şimdi iademizi alamıyoruz.

Süleyman: Otel konsept ve isim değişikliği yapmış. Ödemeyi temmuz ayında yapacağız dediler, şimdi ne ses var ne soluk, telefonları meşgul. Paramı geri iade edin, bu kadar insanı mağdur etmeye hakkınız yok. Allah yanınıza bırakmaz bunu. En kısa sürede yasal haklarımı kullanacağım kimsenin yanına bırakmayacağım bunu.

Birol: 2018 yılında The Qasr Bodrum'da, Arel Organizasyon ile 35 gece 5 yıl 'her şey dahil' tatil sözleşmesi yaptık, paramızı ödedik, şimdi otel ve Arel Organizasyon tek taraflı sözleşmeyi feshetti. Sundukları seçenek sabah oda kahvaltı diğer öğünler ücretli olarak ve İslami konsepte hizmet değişikliği yaptı. Önceden alınmış bütün haklarımızı tek taraflı hiçe saydı. Sanırım kandırıldık.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2020-07-10 13:58:59



