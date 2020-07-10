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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya derbisinde 13. randevu

İHA

Süper Lig'de aynı şehrin iki takımı Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, hafta sonu tarihlerinde 13. kez karşı karşıya gelecek.

Antalya derbisinde 13. randevu

Süper Lig’de aynı şehrin iki takımı Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, hafta sonu tarihlerinde 13. kez karşı karşıya gelecek.
Süper Lig’in 32. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, pazar günü Antalya Stadyumu’nda Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek. Saat 21.00’de başlayacak mücadeleyi Halis Özkahya, Mehmet Metin, Bahtiyar Birinci hakem üçlüsü yönetecek. Ligin ikinci yarısındaki, ikinci yenilgisini Medipol Başakşehir karşılaşmasında alan kırmızıbeyazlılar, son maçında şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor deplasmanından 22 beraberlikle dönmüştü. Ligde 38 puanla 10. sırada bulunan Antalyaspor, bu hafta sonu ise sahasında Aytemiz Alanyaspor’u ağırlayacak. Ligi en iyi yerde tamamlamayı hedefleyen kırmızıbeyazlılarda kart ve sakat futbolcular ise düşündürüyor.

11 eksik
Antalyaspor’da sakatlıkları devam eden Lukas Podolski, Sinan Gümüş, Rbery, Delvin N’dinga, Harun Alpsoy, Ersan Gülüm, Ondrej Celustka, Bahadır Öztürk, ülkesinden dönemeyen Charles, cezası bulunan Hakan Özmert ve Mukairu, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Cezasını tamamlayan Makedon forvet Adis Jahovic ise bu zorlu karşılaşmada takımdaki yerini alabilecek.

13. randevu
Aynı şehrin iki takımı bu hafta tarihlerinden 13. kez karşılaşacak. İki takım arasında Süper Lig, 1. Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanan maçlarda Aytemiz Alanyaspor'un 6, Fraport TAV Antalyaspor'un 4 galibiyeti bulunuyor. 2 karşılama da beraberlikle sonuçlandı. Süper Lig’in ilk yarısında Alanya’da oynanan karşılaşma 00 eşitlikle sonuçlanmıştı.
İki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde eşleşmiş, bu karşılaşmaları Aytemiz Alanyaspor 11 ve 41’lik skorlarla kazanmıştı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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