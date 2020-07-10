Antalya Havaliman'ında PCR testi için 3100 numune alındı

Yurt dışı seyahatler için Antalya Havalimanına kurulan PCR test laboratuvarında test için 3100 numune alındığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı talimatı ile Covid19 pandemi sürecinde yurt dışı uçuşların başlaması ile yolcuların sağlığını korumak ve olası bulaş riskini önlemek için 30 Haziran’da Antalya Havalimanında kurulan laboratuvarda 3100 numune alındı.

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, laboratuvarda 30 Hazirandan bu yana yurt dışı seyahatleri kapsamında 3100 kişiden PCR testi için numune alarak laboratuvarda çalıştıklarını söyledi. Yine Sağlık Bakanlığının sistemi üzerinden elde edilen sonuçları, kişilere hem Türkçe hem de İngilizce olarak verdiklerini söyleyen Hülür " Ayrıca Almanya’nın bazı bölgelerinden istendiği gibi farklı formlar da talep edilirse bunlarda tarafımızca onaylanarak kişilere veriliyor.Havalimanı Sağlık Biriminde yeterli teknik donanım, tıbbi malzeme ve sağlık ekibimiz bulunmaktadır. İlimizde bulunan ve PCR testi çalışılan laboratuvar sayımız yeterli olup kimsenin mağdur olmaması için yoğun çaba gösteriyoruz. " dedi.

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