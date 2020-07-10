Pandemi sürecinde ilk golf turnuvası

Namık Kemal KILINÇ/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bulunan Lykia World Links Golf Sahası'nda, koronavirüs salgını normalleşme sürecinin ilk golf turnuvası yapıldı.
Bu yıl ikincisi düzenlenen Lykia Links Classis Golf Turnuvası, bir gün sürdü. Turnuvaya yerli ve yabancı toplam 40 amatör golf sporcusu katıldı. Turnuva sonunda Brian Hasson birinci, Geoff Pocuf ikinci, Brian Waite ise üçüncü oldu.
Erkeklerde en iyi atışı Şehmuz Işık, kadınlarda ise Tina Wolumbek yaptı. Dereceye giren golfçülere ödülleri, otelin sahibi Attila Silahtaroğlu tarafından verildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Turnuvadan detay görüntü
Ödül töreni
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Manavgat Namık Kemal KILINÇ
2020-07-10 17:25:59
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.