Pandemi sürecinde ilk golf turnuvası



Namık Kemal KILINÇ/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bulunan Lykia World Links Golf Sahası'nda, koronavirüs salgını normalleşme sürecinin ilk golf turnuvası yapıldı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Lykia Links Classis Golf Turnuvası, bir gün sürdü. Turnuvaya yerli ve yabancı toplam 40 amatör golf sporcusu katıldı. Turnuva sonunda Brian Hasson birinci, Geoff Pocuf ikinci, Brian Waite ise üçüncü oldu.

Erkeklerde en iyi atışı Şehmuz Işık, kadınlarda ise Tina Wolumbek yaptı. Dereceye giren golfçülere ödülleri, otelin sahibi Attila Silahtaroğlu tarafından verildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Turnuvadan detay görüntü

Ödül töreni

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Manavgat Namık Kemal KILINÇ

2020-07-10 17:25:59



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