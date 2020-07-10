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Evini 2 gün üst üste yakan genci mahallede istemiyorlar

DHA

Evini 2 gün üst üste yakan genci mahallede istemiyorlar


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da üst üste iki gün evinde yangın çıkan Rus vatandaşı M.G (26), evi bilerek yaktığını iddia eden bina sakinlerince istenmiyor. Apartman sakinleri, evi gencin yaktığını iddia ederek, mahalleye dahi sokulmasını istemediklerini kaydetti.
Yangın, 7 Temmuz Salı gecesi Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 147 Sokak'ta yer alan 7 katlı apartmanın birinci katında çıktı. Daha önce yerleşik Rus annesiyle birlikte yaşayan M.G.'nin yaşadığı evde gece 02.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevleri ve dumanı fark eden apartman sakinleri, binayı boşaltarak itfaiye ve polisten yardım istedi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, yangını söndürdü. Bu sıra evde olduğu belirtilen Rus genç M.G., itfaiye ekiplerince evden çıkarıldı. Olayın hemen 1 gün sonrasında ise yine aynı evde yangın çıktığı ihbarını alan ekipler, evde çeşitli eşyaların yandığını tespit edip alevleri büyümeden kısa sürede söndürdü.
APARTMAN SAKİNLERİ: AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL, BORULARA TIRMANIYOR
İki gün üst üste aynı evde yangın çıkmasının ardından apartman sakinleri durumdan şüphelenerek, yangını evde oturan M.G.'nin çıkardığını iddia etti. Apartman sakinleri, M.G. hakkında polise şikayetçi oldu. Apartman sakinleri, Rus gencin cezaevinden yeni çıktığını ve akli dengesinin yerinde olmadığını belirtti. Apartmanda yaşayanlar, M.G.'nin, poşetle pelerin yaparak gezdiğini ve evine anahtar kullanmadan bina üzerinde yer alan borulardan tırmandığını kaydetti. Apartmanda yaşayan komşular, huzur istediklerini ve M.G.'nin mahalleye dahi alınmasını istemediklerini söyledi. Polis, dün tekrar yanan evin oraya gelen ve komşularla kavga ederek kaçan M.G.'yi arama çalışmalarını sürdürüyor.
'İTFAİYE KURTARDI'
Karşı komşu Gülay Aynur, "İlk yangının olduğu gece uyuyorduk. Komşular uyandırdı, dumana kalktık. Her taraf yangından dolayı duman içindeydi. Evi yakan kişi de evin içindeydi, kurtarmaya çalıştık ama biz başarılı olamadık. İtfaiyeyi çağırdık onlar geldi. İtfaiye gelince evi yakan kişiyi kurtardı" dedi.
'TUTUKLANMASINI İSTİYORUZ'
Yangından dolayı maddi ve manevi zarara girdiklerini ifade eden Aynur, "Bizi mahvetti. İkinci gün yine geldi, yine yaktı. Biz itfaiyeyi aradık ve yine söndürdü. Bizi tehdit ediyor. 'Binayı yapın yine yakacağım' diyor. Bu kişi deli. Üzerine poşet geçirip öyle gezen biri. Dün de elinde yine poşetle geldi. Yine yakmak niyetindeydi sanırım" diye konuştu.
Rus gencin karşı komşusu olduğu için panik içinde olduğunu ifade eden Gülay Aynur, M.G.'nin yakalanıp, tutuklanmasını istedi.
'EVİMİZ KİR VE İS İÇİNDE'
Binanın 6'ncı katında oturan komşu Mücahit Yumar, 3 gün önce yangına uyandıklarını ifade etti. Evde kaçak olduğu düşüncesiyle sigortaları indirdiğini söyleyen Yumar, "Aşağıya bakınca duman olduğunu gördük ve asansörü kullanmadan aşağıya indik. Herkesi uyandırarak indik. Hemen polisi ve itfaiye ekiplerini aradık. Yangını söndürdüler ama biz 6'ncı katta oturmamıza rağmen evlerimiz is ve kir içinde kaldı" dedi.
'UZAKLAŞTIRILMASINI İSTİYORUZ'
Yangını çıkaran Rus gencin uyuşturucu suçundan girdiği cezaevinden çıktığını ve geldiğinden beri evine anahtar kullanmadan girdiğini belirten Mücahit Yumar, "Biz huzur istiyoruz. Şahsın burada barınmasını istemiyoruz. Biz kendimizi koruyabiliriz ama burada çocuklar ve kadınlar var. Akli dengesi de yerinde değil. Biz yetkili yerlere şikayetçi olduk. Kesinlikle burada olmasını istemiyoruz. Buradan uzaklaştırılmasını istiyoruz" diye konuştu.
'ÇOCUKLU BİR KADINI DARBETMİŞ'
Yanan binanın karşı apartmanında oturduğunu dile getiren Nihal Balcı, şunları anlattı:
"Yan binada oturuyorum. Kız kardeşim bu binada oturuyor. Şahsı yangından bir gün önce gördük. Kendisine çöp poşetinden pelerin yapmış. Değişik hareketleri de vardı. Sanırım şizofren. Evine dışarıdan borulardan tırmanarak girdi. Biz de hırsız diye polisi aradık. Cezaevinden yeni çıkmış, hatta geçenlerde çocuklu bir kadını darbetmiş. Yangından dolayı binadaki evler ve iş yerleri hasar gördü. Hala is kokusu var."
'BU KİŞİNİN MAHALLEYE ALINMASINI İSTEMİYORUZ'
Yangından sonra taburcu olduğunu ve herhangi bir yanık izinin olmadığını kaydeden Balcı, "Sürekli tehdit ediyor. Yıkıp, yakacağım şeklinde konuşuyor. Tüm mahalleli olarak şikayetçiyiz. Bu kişinin bu mahalleden uzak durmasını, yakınlara gelmemesini istiyoruz. Tedbir alınması gerekiyor. Korkuyoruz yani, bu adam korku filminden çıkmış gibi her şeyi yapabilir" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2020-07-10 18:03:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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