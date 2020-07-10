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Büyükşehir Meclisi'nde 'Lüzumsuz proje' ve 'Borçlanma' tartışması Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: " Projelerin küçümsenmesi kimseye bişey kazandırmaz" AK Parti Grup Sözcüsü Ali Çetin: "Vatandaşımız belediyemizden büyük vizyon projeler bekliyor."

İHA

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, pandemi sebebiyle 3 ay aradan sonra Temmuz ayı toplantısında bir araya geldi. Mecliste AK Parti Grup Sözcüsü Ali Çetin'in belediyenin proje ve faaliyetlerine yönelik yaptığı eleştiriye Başkan Böcek cevap verdi. Vatandaşın belediyeden büyük ve vizyonlu projeler beklediğini belirterek, "Sloganlar güzel, eylemler yetersiz. Daha gerçekçi, vizyonlu projelerin gerçekleşmesi en büyük arzumuzdur" diyen Çetin'e cevap veren Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bu projelerin küçümser gibi söylenmesi, kimseye bir şey çıkarmaz. Yerelden kalkınmayla ilgili...

Büyükşehir Meclisi'nde 'Lüzumsuz proje' ve 'Borçlanma' tartışması Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: " Projelerin küçümsenmesi kimseye bişey kazandırmaz" AK Parti Grup Sözcüsü Ali Çetin: "Vatandaşımız belediyemizden büyük vizyon projeler bekliyor."

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, pandemi sebebiyle 3 ay aradan sonra Temmuz ayı toplantısında bir araya geldi. Mecliste AK Parti Grup Sözcüsü Ali Çetin'in belediyenin proje ve faaliyetlerine yönelik yaptığı eleştiriye Başkan Böcek cevap verdi. Vatandaşın belediyeden büyük ve vizyonlu projeler beklediğini belirterek, “Sloganlar güzel, eylemler yetersiz. Daha gerçekçi, vizyonlu projelerin gerçekleşmesi en büyük arzumuzdur” diyen Çetin'e cevap veren Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Bu projelerin küçümser gibi söylenmesi, kimseye bir şey çıkarmaz. Yerelden kalkınmayla ilgili projeleri yapmaya devam edeceğiz. Burada yeni projelerle ilgili yapılması gereken ne varsa yapmaya devam ediyoruz. Sonuçta bu para benim rahmetli babamın parası değil. Bu Antalyalı hemşehrilerimizin parasıdır” dedi.
Büyükşehir Belediyesi’nin Temmuz ayı meclis toplantısı, Muhittin Böcek başkanlığında gerçekleştirildi. Pandemiden sonra 3 aydır görülmeyen meclis, bugün sosyal mesafe kuralları gözetilerek yapıldı. 61 maddenin görüşüldüğü mecliste, encümen üyeliği için adaylar belirlendi. CHP’den Mesut Kocagöz, Büşra Özdemir ve Mithat Aras, İyi Parti grubundan ise Şerafettin Özer, Mesut Cengiz Büyükgebiz aday oldu. Seçimler yapılırken aynı zamanda parti grup sözcüleri de şehitlere Allah’tan rahmet dilerken, geçtiğimiz özel günlere, 15 Temmuz hain darbe girişimine ve Sakarya’daki patlamaya yönelik açıklamalarını sürdürdü.
Sandıktan 102 oy çıkarken, Kocagöz 56, Büşra Özdemir 54, Mithat Aras 57, Şerafettin Özer 54, Mesut Cengiz Büyükgebiz ise 63 oy aldı.

“Ne siyasi görüşe, ne de kimliğe bakıyoruz”
Başkan Böcek, grup sözcülerinin iyi dileklerine katıldığını belirterek, “Pandemi sürecinde 3 ay ayrı kaldık. Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’ta rahmet, hastalara acil şifa dilerim. Emeği geçen Sağlık Bakanlımıza, iktidarıyla muhalefetiyle tüm siyasi partilere, ilçe belediyelerimize, çalışma arkadaşlarıma ve hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu süreci Antalya’mızdan Diyarbakır’a tayini çıkan Karaoğlu ile beraber atlattık, birlikte gerçekleştirdik. Bu süreçte bizleri kırmadan ‘evde kal’ sloganımıza uyan 65 yaş üstü büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. 65 yaş üstü büyüklerimizle arkadaşlarımız çok ilgilendi. Kimsenin ne siyasi görüşüne, ne de kimliğine bakıyoruz. Destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
15 Temmuz’da protokolle birlikte meydandan olacaklarını ifade eden Böcek, her türlü darbeye karşı olduklarını ve Cumhuriyet’in önemine değindi. Plan Bütçe Komisyonu üyelerinin de seçimi yapıldı. Bu kapsamda CHP’den Oktay Başaran, Zafer Tan, Ali Bolat, Batuhan Mutlu Engin, AK Parti’den Abdurrahman Yılmaz, Serhat Demir, Levent Konur, MHP’den Mehmet Yüksel, İyi Parti’den ise Avni Atay seçildi.
Çevre ve Sağlık Komisyonu’na CHP’den Şafak Otuzaltı, Osman Manis, Mehmet Yörükoğlu, Bülent Özgüven, AK Parti grubundan Şefket Özkan, İsmail Demir, Fırat Demirci, MHP’den Kemal Kara, İyi Parti’den Mustafa Başkak seçildi.
Ulaşım Komisyonuna CHP’den Zekeriya Altun, Deniz Filiz, Ahmet Can, Ertuğrul Ünal, AK Parti’den Muhammet Ural, Hüdaver Tanık, İlhami Yıldıran, MHP’den Abdurrahman Caran, İyi Parti’den ise Gürsel Aşık seçildi. Üye seçimlerinin ardından belediyenin kazandırdığı projeler ve faaliyetlerinin anlatıldığı kısa film izletildi.

Çetin: “Sloganlar güzel, eylemler yetersiz”
AK Parti Grup Sözcüsü Ali Çetin, 2019 faaliyet raporunun ardından, “Güzel bir video hazırlanmış. Sayın başkanım, ‘Antalya’nın mutluluğu için geliyoruz’ dediniz. ‘Ben, sen, yok’ dediniz. ‘Antalya’nın emrinde olacağım’ dediniz. ‘Planlı, kurallı, kimlikli kent’ dediniz. 3. Etap raylı sistemi hattında her şey hazırken yanlış ve hatalı proje gibi lanse ettiniz. Güzel sloganlarla geldik. Faaliyet raporunda emeği geçenlere teşekkür etmekle beraber, o kadar basit, o kadar küçük, lüzumsuz projelerle Antalyalıların vaktini çaldık ki, ben buradan söylemek istiyorum. Vatandaşımız belediyemizden büyük vizyon projeler bekliyor. Antalya’da 3 tane kasap dükkanı açıp, birkaç süt dağıtıp, raylı sistemden, ‘9 milyon kar elde ettik’ deyip, 9 milyondan fazla kasap ve sütle alakalı reklam gideri harcamak nasıl bir tasarruftur anlamış değiliz. Seçildiğinizden bu yana olumlu projelere destek olduk. Geçen sene bu zamanlar sivrisinekle başımız dertteydi. Dile getirdik, mazeretlere sığınızdınız. 1 sene geçti, Antalyalı sinekten kurtulamadı. Sloganlar güzel, eylemler yetersiz. Daha gerçekçi, vizyonlu projelerin gerçekleşmesi en büyük arzumuzdur. Antalya’ya yapılacak her türlü faaliyetin her zaman arkasındayız. Ufak projeleri bırakıp büyük projelere geçme vakti geldi. En ucuz su içen ilden, en pahalı su içen il durumuna bile geldik” ifadelerini kullandı.
MHP grup Sözcüsü Selçuk Senirli de, “Sivrisinekle mücadelede zafiyet gördük. Bunun hassasiyetle incelenmesini talep ediyoruz. Faaliyet raporunun şuyunda, buyunda değiliz. En büyük denetçi Antalyalılar'dır. Ama sivrisinekle ilgili çok şikayet alıyoruz ve gündeme getirmek istiyorum” diye konuştu.

" Yurt dışında Antalya’nın eserleri var. Bizde buna ‘katkı koyalım"
AK Parti grubundan Nafiz Tanır ise Kırcami ve Balbey çalışmalarına değindi. Tanır, “Kırcami’den bahsedildi. Kırcami’de alt yapı için nasıl planınız var? Kırcami’nin maliyeti nedir? Ne kadar sürecek? Net açıklama alırsak katkı koymak isteriz. ‘Yol açıyoruz’ değil de, ‘şunun şu kadar maliyeti var’ diyerek tartışalım. Balbey halkının beklentisi var. Net tarih koymak. Bu işler de önemli. Yurt dışında Antalya’nın eserleri var. Bizde buna ‘katkı koyalım’ dedik. ‘Değerlendiririz’ dediniz, bu konuda çalışma geldi. Ekrem İmamoğlu tablo getirdi. Bir eserin getirilmesi güzeldir. Kendisine teşekkür ederiz eseri getirdiği için. Antalya’mız da kendi toprağından giden eserleri getirmek için bir şey yapamadık” ifadelerini kullandı.

Böcek: “Geçmişle hesabım yok”
Kendisine yapılan eleştirilere ve sorulara karşılık teşekkürlerini sunan Muhittin Böcek, “Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacağız dedim, sözümün arkasındayım. Geçmişi eleştirmeyle, geçmişle ilgili bir hesabım yok. Neden yanlış borçlanıldı konusuyla ilgili halkımız 31 Mart’ta kararını verdi. Bu eleştirilere ilgili bende yapıcı eleştiriyorum. Hala AK Partili arkadaşların çalıştığını söylemeyeceğim. 31 Mart seçim öncesi toplam 13 ihale, seçime 5 aya kala, vatandaşın oyunu almak için yapılmış. Projelerin bitimine bakacak olursak maliyeti 1 buçuk milyardır” şeklinde konuştu.

“Ben borçları her gün çıkıp anlatmıyorum”
Halk Süt projesinde, yerli üreticilerin kalkındığını anlatan Başkan Böcek, “Bu projelerin küçümser gibi söylenmesi, kimseye bir şey çıkarmaz. Yerelden kalkınmayla ilgili projeleri yapmaya devam edeceğiz. Süreçle ilgili, bu projelerle ilgili projeye destek veren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Örneğin projeler seçime 5 ay kala yapıldığı için 5. borçlu belediyedir. Şu anda mevcut borcumuz 7 milyar 26 milyon liradır. Önceden borç, 206 milyondu. 14 kredi çekilmiş. Bir taraftan faizleri de hesap ettiğimizde borç 7 milyar 26 milyon liradır. Allah’ım şahittir ki burada bulunan herkesle birlikte zor anı aşarız. Ben borçları her gün çıkıp anlatmıyorum” diye konuştu.

“Bu para benim rahmetli babamın parası değil”
Geçtiğimiz yıl 8 Nisan’da göreve geldiklerini, 1 Nisan’da ise 3. Etap Raylı Sistem Projesi’nin durdurulduğunu anlatan Böcek, “ ‘Muhittin Böcek’e oy verdiniz, durduruldu’ dediler. Biz 8 Nisan’da göreve başladık. Biz ranta dönük değil, halka dönük projelerle devam edeceğiz. Raylı sistemle ilgili 560 milyona yakın ödeme yaptık. Burada yeni projelerle ilgili yapılması gereken ne varsa yapmaya devam ediyoruz. Sonuçta bu para benim rahmetli babamın parası değil. Bu Antalyalı hemşehrilerimizin parasıdır” şeklinde konuştu.

“Tasarruf budur”
2018 yılında yapılan film festivali ve piyona festivalinin maliyetinin 26 milyon 996 bin TL olduğunu kaydeden Böcek, geçtiğimiz yıl vatandaşlarla beraber yapılan Uluslararası Altın Portakal Film Festivali’nin maliyetinin ise 13 milyon 966 bin TL olduğunu açıkladı. Böcek, “Arada yüzde yüz fark var. Tasarruf budur. Sayın Çetin, ‘ufak, tefek projeler’ dedi. Bir proje örneğin Balbey, Kırcami kolay değildir. Vatandaş bizi 5 yıllık seçti. Bizde Muhittin Böcek ve ekibi olarak 5 yıllık süre içerisinde neler yapacağımızı planladık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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