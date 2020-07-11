Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem

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ANTALYA, (DHA)AKDENİZ'de Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre merkez üssü Akdeniz olan Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Alanya ilçesinin 66.52 kilometre açığında, saat 22.77'deki deprem, 33.93 kilometre derinlikte kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA, (DHA)-

2020-07-10 22:33:02



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