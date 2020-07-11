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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemide aile tipi süperlüks yatlara büyük ilgi

DHA

Pandemide aile tipi süperlüks yatlara büyük ilgi


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)DÜNYANIN en önemli lüks yat üretim merkezlerinden Antalya Serbest Bölge'deki firmaların, pandemi sürecinde sosyal mesafe ve izole hayat tarzının öne çıkması nedeniyle aile tipi 16-24 metre boyutlarındaki lüks yat siparişleri arttı. Firmalar, yurt dışından birçok sipariş için ön anlaşma yaptı.
Süperlüks yat üretimiyle dünyanın en önemli merkezlerinden biri, Türkiye'de de ilk sırada yer alan Antalya Serbest Bölge'de, 50'ye yakın yerli ve yabancı firma faaliyet gösteriyor. 2000'li yılların başından itibaren süperlüks yat üretimi yapan ve bugüne kadar dünyadaki birçok tanınmış iş insanı ve ünlü isme özel proje süperlüks yatın yapıldığı bölgede, pandemi sürecinde siparişler arttı.
BU SENE 18 YAT DENİZE İNDİ
Bu yılın başından itibaren 8'i şu an rıhtımda, toplam 18 yatın tamamlandığını açıklayan Antalya Serbest Bölge A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, toplam uzunlukları 892 metre olan 18 yattan 45 milyon dolar gelir elde edildiğini kaydetti. Gürses, yıl sonuna kadarki hedefin ise 35 civarında lüks yat ve tekne olduğunu belirterek, "Ayrıca bölgede yapımı devam eden 2021, 2022 yıllarında teslim edilecek tekneler de bulunuyor" dedi.
ÜRETİM ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
Pandemi süreciyle ilgili bölgede firmalar sipariş esasına göre çalıştığı için, önceden alınan siparişlerin teslim süreçlerinin belli olduğunu ve üretimlerinin aralıksız devam ettiğini belirten Gürses, "Bölgemiz bu süreçten olumsuz etkilenmedi. Üretimlere devam edildi ki, ilk 6 aylık ticaret rakamlarımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12 arttı. Kapasite kullanım oranlarımızda herhangi bir düşüş yok. İstihdamımız 5 bin 70 kişi. İnşallah yeni yatırımlarımız ve yat bakım onarım sahası devreye girdiğinde 6 binin üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.
PANDEMİ NEDENİYLE ÖN SÖZLEŞME
Pandemi sürecinde yat sektörü açısından olumlu gelişmeler yaşandığını anlatan Zeki Gürses, şöyle konuştu:
"İnsanların sosyal yaşantıları ve beklentilerinde çok büyük değişiklik söz konusu. Biraz daha sosyal hayatı izole anlamında bir düşünceye sahip oldular. Onun için yat siparişlerinde de aile tipi dediğimiz 1624 metre boylarındaki sipariş görüşmelerinde çok hızlı bir artış var. Hatta ön protokolleri imzalanmış durumda. Ama seyahat ve uçuş yasakları nedeniyle temsilciler Türkiye'ye gelip resmi sözleşmeleri şu anda imzalayamadılar."
1-5 MİLYON DOLAR ARASINDA
Resmi sözleşmelerin imzalanması için özellikle uçuş yasaklarının kalkmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Gürses, "Bu anlamda yat sektörü için bu sürecin olumlu bir şekilde geçeceğini tahmin ediyorum. Fiyatlar ise tamamen isteğe göre değişebiliyor. Son derece lüks de yaptırabilirsiniz, maliyeti düşük de olabilir. Müşterinin talebine göre şekillendirilen bir konu. Rakam vermek yanıltıcı olabilir ama bu boydaki bir tekneyi 1 milyon dolara da 5 milyon dolara da bitirebilirsiniz" dedi.
DAİRE KONSEPTİNDE LÜKS YAT
Bu yıl 19 metrelik kompozit katamaran bir yat imalatını tamamlayan Arkın Pruva Yachts firmasının, geçen yıl projelendirdiği yat, aile tipi olması nedeniyle pandemi döneminde en çok ilgi gören yat tiplerinden biri oldu. Firma Genel Müdürü Yavuz Bakankuş, prototip olarak üretilen yatın, normal bir yat iç dizaynından farklı olarak her ailenin kullanabileceği bir daire konseptinde planlandığını söyledi. Bakankuş, "Tekneye uzak ama eve alışkın insanların deniz üzerindeki konforunu amaçladık" dedi.
DURGUNLUK BEKLERKEN ARTIŞ OLDU
İçeriğinin normal bir kabin tarzında değil, oda tarzında düzenlendiğini anlatan Bakankuş, "Bu bir serinin ilk prototopi. Yeni tamamlandı ve denize indirilecek. Deniz testleri de olumlu sonuçlar verdiğinde seri üretimine başlanacak. Pandemi sürecinde özellikle bu boy teknelere, bir ailenin kullanabileceği, personele ihtiyacı olmadan, kendi başına hakim olabileceği teknelere ilgi çok arttı. Pandemi döneminde biz durgunluk beklerken tam tersi bir gelişme oldu ve bu tip tekne projeleri geliyor. Onları fiyatlandırıp teklifler veriyoruz" diye konuştu.
PANDEMİYLE ÖNEMİ ARTTI
Kompozit katamaran tipi teknenin pandemi düşünülmeden geçen yıl projelendirildiği için ilginç olduğunu kaydeden Yavuz Bakankuş, "Pandemiyle beraber önemi arttı, pazarı büyüdü diyebiliriz. Gerçekten günümüze uygun bir proje. Teknenin üst binasında 2 oda, açık mutfaklı bir salon, yan gövdelerinde de iki misafir kabini toplam 4 kabin, 8 kişinin çok rahat barınabileceği ve vakit geçirebileceği şekilde dizayn edildi. Bu teknede normal motoryat katamarandan farklı teknik, otomasyon özelliklerden vazgeçildi. Bütçenin biraz cazip hale gelmesini istedik" dedi.
MALİYETİ 1 MİLYON EURO
Herkesin çok rahat sahip olması için bazı ekonomik dengelerin göz önünde bulundurulduğunu anlatan Bakankuş, "Ama herkesin deniz üzerinde konforunu sağlayabilecek durumda. Fiyatları net olarak belli olmadı. Ama kendi açımızdan 1 milyon Euro civarında bir maliyete sahip. Bu boyda tekne için gerçekten çok cazip bir fiyat ve Avrupa'da bu boyda motoryat katamaran 22,5 milyon Euro'nun altında yoktur" değerlendirmesini yaptı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2020-07-11 08:43:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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