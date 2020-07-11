Sahillerde haftasonu yoğunluğu



İbrahim LALELİEmrah GÜL/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, haftasonu nedeniyle ciddi yoğunluk yaşanıyor. Denize giren, güneşlenen ve sahil bandında yürüyüş yapanların büyük kısmı sosyal mesafe ve maske kuralına uymuyor.

Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması ve yeni normal hayatın başlamasının ardından Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, her geçen gün biraz daha kalabalıklaşıyor. Vatandaşlar sıcak havayı fırsat bilerek sahilde güneşlenip, Akdeniz'in serin sularında yüzmenin keyfini sürüyor. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kent merkezinde bugün hava sıcaklığı 37, deniz suyu ise 29 derece ölçüldü. Nem oranı ise yüzde 25'te kaldı.

Turizm kentindeki sahillerde hafta sonu ciddi yoğunluk yaşandı. Sahilde güneşlenenlerin büyük kısmının fiziki mesafe ve maske kurallarını hiçe saydıkları görüldü. Aileler aynı şemsiye altına güneşten korunmaya çalıştı. Kalabalık nedeniyle denizin içinde de zaman zaman sosyal mesafe unutuldu. Denize giren tatilciler sosyal mesafe kuralına uyulmamasından yakındı.

Antalya'da yaşayan ve salgın önlemlerine dikkat ettiğini belirten Eda Su Yıldırım, ücretli plajı tercih ettiğini ve pavilyon kiralayarak izole denize girdiğini anlattı. Yıldırım, "Kalabalık denizin içinde de kendini hissettiriyor. Sosyal mesafeye uyulduğunu düşünmüyorum. Serinlemek için geliyoruz ama korkmuyorum diyemiyorum. Arkadaşımla aynı evde kaldığımız için yan yana durabiliyorum. Aksi taktirde mesafemi her daim korumaya çalışıyorum" dedi.

Sahilde güneşlenip, denize girmeyi seçen İrem Perişan da insanların duyarsızlığının korkutucu olduğunu söyleyerek, "Mesafeye uyulmuyor, maske takılmıyor. Kendi kendimizi korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİEmrah GÜL

2020-07-11 13:53:43



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