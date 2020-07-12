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15 Temmuz şehidinin babası: Oğlum şehadet diplomasını aldı

DHA

15 Temmuz şehidinin babası: Oğlum şehadet diplomasını aldı


Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA) FETÖ/PDY'nin darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı önünde açılan ateş sonucu şehit olan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu'nun (22) annesi Zehra ve babası Osman Ağaroğlu, oğullarını vatan uğruna şehit vermenin gururuyla yaşadıklarını söyledi. Oğlunun tek ders sınavını vermek için Ankara'ya gittiğini anlatan Osman Ağaroğlu, "Oğlum, dünyadaki bütün sınavları dikey geçerek, şehadet diplomasını almaya hak kazandı" dedi.
FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde açılan ateş sonucu şehit düşen Yasin Naci Ağaroğlu'nun Antalya'nın Korkuteli ilçesinde oturan annesi Zehra ve babası Osman Ağaroğlu, oğullarının Yazır Mahallesi'nde bulunan mezarını ziyaret etti. Ağaroğlu çifti, Yasin Naci için dua edip, mezarını suyla yıkadı. Şehidin babası Osman Ağaroğlu, altı asır dünyaya hükmeden, üç kıtada at koşturan Osmanlı'nın torunları olduklarını belirterek, "15 Temmuz hain darbe girişiminde içimizdeki sinsi şeytanlara bir defa daha hadlerini bildirmiş bir ecdadın fertleriyiz. Bu aziz millet çok darbeler gördü, başbakanını idam sehpasında gördü. Ve o başbakan 'Ben milletime küs değilim, darılmıyorum, milletime hakkım helal olsun' diyerek gitti. Bundan önceki darbeleri yapanlar, 5-10 kişiyken, 15 Temmuz'da yüzlerce, binlerce asker, devletimizin tüm imkanlarını, yüzlerce uçağını, tankını ve silahını yine bu mümtaz insanların üzerine yönlendirdi. Ve ancak bu muhteşem torunlarımız, evlatlarımız onların yapmış olduğu hain işgal harekatını tamamen saf dışı ederek diskalifiye etmiştir" diye konuştu.
'TANKLARIN KARŞISINDA SIFIR METREDE MÜCADELE ETTİ'
Çanakkale muharebelerinde Mehmetçik ile düşman arasındaki mesafenin tam 8 metre olduğunu aktaran Osman Ağaroğlu, "Kelime-i tevhid söyleyerek, Kur'an okuyarak dua yaparak düşmanın üzerine yürünüyordu. Ama 15 Temmuz'da, tankların karşısında milletimiz, cephanesiz silahsız olduğu halde tankların karşısında 0 metrede mücadele etti. Ve tüm teknolojinin tüm icaplarını imkanlarını kullanan o iblislere karşı iyi bir zafer yapmış ve bizlere hediye etmişlerdir. Biz inanıyoruz ki İstiklal Marşı'nda ifade edildiği gibi yurdumuzun üzerinde tüten en son ocak sönmeden kimsenin bu bayrağı indirmeye, minarelerimizdeki ezan seslerini susturmaya gücü yetmeyecektir. Vatanımızı işgal etmeye gücü yetmeyecektir. Onun için biz her zaman hazırız, çocuklarımız, evlatlarımız buna her zaman hazır" dedi.
'DÜNYADAKİ BÜTÜN SINAVLARI DİKEY GEÇEREK, ŞEHADET ŞERBETİNİ İÇTİ'
Ankara'da son dersinin sınavını vermek için Ankara'ya giren evladının, 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde, halkın üzerine silah atılırken şehit olduğunu aktaran Ağaroğlu, şöyle devam etti:
"Telefonda konuştuğumda 'Haydi oğlum dön artık, biz de eve döndük' dediğim zaman 'Tamam baba dönüyoruz' deyip, ancak arkadaşlarına 'Babam dönün dedi ama dönmek yok artık, bu işgal ya bitecek ya bitecek' demiş. Yarım saatte ancak 100 metre mesafe alan ve 02.38 gibi döner mermileri bir helikopterle halkımızın üzerine ateş açılması sonucunda kıbleye karşı secde vaziyetinde, dünyadaki bütün sınavları dikey geçerek, şehadet şerbetini içen, şehadet diplomasını almaya hak kazandı oğlum. Yasin Naci Ağaroğlu'nun babası ve böyle bir evlat yetiştirmekten dolayı böyle bir milletin ferdi olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Benim çocuklarım üç taneydi, o gece oğlum şehit oldu, çocuklarım halen 3 tanedir. Çünkü biz inanıyoruz ki şehitler ölmez."
Oğlunu andıkça gözyaşlarını tutamayan şehit annesi Zehra Ağaroğlu ise darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçtiğini, yaşadıkları acının ilk günkü gibi taze olduğunu, evlat hasretinin giderek arttığını söyledi. Vatana her şehit verildiğinde yüreğinde aynı acıyı hissettiğini anlatan Ağaroğlu, "Allah'ım cümle şehit annelerine sabır versin" dedi.
Antalya´da bulunan ailesinin yanından tek ders sınavını vermek üzere Ankara'ya giden, hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu, 15 Temmuz gecesi, darbe girişimine tepkisini göstermek üzere kaldığı yurttan çıkarak, Genelkurmay Başkanlığı önüne gitti. Olaylar üzerine Yasin'i merak eden ablası Betül Kardıçlı, kardeşine mesaj ile ulaşarak olayların tehlikeli boyutta olduğunu söyledi ve kendisini dikkat etmesi için uyardı. Yasin, herkesin sokakta olduğunu ve polisle konuştuğunu, kısa sürede sıkıntının çözüleceğini söyledi. Halkın tankların önünü keserek askerleri indirdiğini mesajla ablasına anlatan Yasin, ailesinden de dua istedi. Ancak kısa süre sonra ablası ile Yasin'in iletişimi kesildi. Yasin Naci Ağaroğlu, Genelkurmay Başkanlığı önünde darbecilerin helikopterlerden açtığı ateş sonucu şehit oldu. En büyük hayali akademisyenlik olan Yasin Naci Ağaroğlu'nun diploması, üniversite yönetimi tarafından ailesine teslim edildi. Şehidin adı, Antalya Korkuteli'nde bir imam hatip lisesine ve İzmir Ödemiş'te bir imam hatip ortaokuluna verildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Korkuteli Adem DURMAZ
2020-07-12 08:58:50

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