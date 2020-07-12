Düğünde ayağından sokuldu, 1 saatte öldü



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da gittiği düğünde ayağından sokulan Hamza Sertel (11), 1 saatte yaşamını yitirdi. Sertel'in ölümüne neyin neden olduğu, otopside belirlenecek.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kaş ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir düğüne giden Hamza Sertel, yanındakilere ayağını bir şey soktuğunu söyledi. Haber verilmesi üzerine küçük çocuk ailesi tarafından mahalledeki sağlık ocağına götürüldü. Burada ne tarafından sokulduğu belirlenemeyen Hamza Sertel, Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 1 saatte ciğerleri işlevini yitiren küçük çocuk, kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumu´na getirilen Hamza Sertel´in cansız bedeni, otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere Kaş´a götürüldü. Küçük çocuğun ölüm nedeni otopside belirlenecek.DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2020-07-12 11:20:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.