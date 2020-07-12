Büyükşehir vektörel mücadeleye devam ediyor 1385 personel, 192 araç ve 3 tekne ile ilaçlama yapılıyıor

Antalya Büyükşehir Belediyesi il merkezi ve ilçelerde sinekle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Pandemi sürecinde turistik tesisler başta olmak üzere pek çok işletmenin kapalı olması, ilaçlama çalışmalarında bir takım zorluklar yaşanmasına sebep olsa da normalleşme süreciyle çalışmalara hız verildi. Vektörel mücadele çalışmaları 1385 personel, 192 araç ve 3 tekneyle yoğun şekilde devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ilaçlama ekipleri sivrisinek ve karasinek başta olmak üzere vektörel mücadeleyi sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte artış gösteren sinek popülasyonuna karşı 1385 personel, 192 araç ve 3 deniz aracından oluşan mücadele ordusu ile gecegündüz çalışma yapıyor. Ekipler kent merkezinin yanı sıra tüm ilçelerde de ilaçlama gerçekleştiriyor, Ahır, ağıl ve kümeslerde de yapışkan ip ve uçkun ilaçlama uygulaması yapılarak karasinekle mücadele ediliyor.



İlçelerde düzenli ilaçlama

Antalya merkezinden sonra en yoğun çalışma Alanya ve Manavgat’ta yapılıyor. Alanya’da 102 mahallede düzenli olarak ilaçlama çalışmaları sürerken, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu Mahmutlar ve Konaklı mahalleleri için özel ekip oluşturuldu. 30 kişilik ekip iki mahallenin her yerinde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Manavgat ilçesinde de 106 mahallede vektörel mücadele aralıksız devam ediyor. Sivrisineklerin ürediği bina altları, kanalizasyon giderleri, otel havuzları, tarım havuzları, göletler, çöp konteynırları, yağmur giderleri başta olmak üzere her noktada fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadele yürütülüyor. Diğer yandan gece de mahallelerde ULV araçlarıyla ilaçlama yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla karasinek ve sivrisinek mücadelesine de hız verdi. Kurban Bayramı öncesi Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan ahır, ağıl ve kümeslere yapışkan ip ve uçkun ilaçlama uygulaması yapılarak karasinekle mücadele yapılıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Ekipleri vatandaşların talepleri doğrultusunda uygun yerlere yapışkan ip uygulaması gerçekleştiriyor.

Sinekle mücadelede vatandaşların da bilinçli olması gerektiğini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çöplerin açığa atılmaması, poşetlerde veya kapalı bidonlarda saklanması, gübreliklerin üzerinin kapatılması, açıkta yiyecek ve mutfak atıklarının bırakılmaması, hayvan bakım yerlerinin temiz tutulması gibi konulara dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

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