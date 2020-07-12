Popülerliği devam etsin, diye evini yakmış (2)

TUTUKLANDI
Antalya'da, 2 gün üst üste evini yakan ve komşularının şikayetçi olması üzerine gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Murat Gazizov, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'mala zarar vermek' suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2020-07-12 13:36:13
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