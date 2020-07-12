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Kanalda yılanlara aldırmadan yüzüyorlar

DHA

Kanalda yılanlara aldırmadan yüzüyorlar


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)HAVA sıcaklığının 34 derece ölçüldüğü Antalya'da, yetişkinler, çocuklar tehlikeli ve yasak olmasına rağmen serinlemek için sulama kanalında serinledi. Kanalda sudan çıkarılan yılanı ise bir kişi önce boynuna, sonra koluna sardı.
Hava sıcaklığının 34, hissedilenin ise 38 derece olduğu Antalya'da yetişkinler ve çocuklar, serinlemek için denizin yanı sıra, su kanallarını tercih ediyor. Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde tehlikeli ve yasak olduğu halde sulama kanallarına girenler, ilginç görüntüler oluşturuyor.
Sulama kanalına gelen çocuklar, derinliği 2-3 metreye kadar çıkan suda doyasıya eğlendi. Çocukları görüntüleyen DHA kamerası, bir yılanın sudan çıkarılışına da tanıklık etti. Sudaki yılanı yakalayan Veli Yeşilova, daha sonra hayvanı başından tutarak sudan çıkardı. Yılanı yanındakilere gösteren Yeşilova, yaklaşık 1 metre boyundaki yılanı boynuna ve koluna doladı. Kanalda yüzenler bir süre yere koyup izledikleri yılanı daha sonra tekrar kanala bıraktı.
Havanın sıcak, denizin ise uzak olmasından dolayı serinlemek için kanalı tercih ettiklerini söyleyen Veli Yeşilova, "Buradaki kişiler mahallemizin insanı. Birbirimizi tanıyoruz. Daha önce burası çok kirliydi. Yosun kaplıydı ama bir hafta önce belediye kepçeyle temizledi. Şimdi çok daha güzel oldu" dedi.
Ali Satılmış ise denizin uzak olmasından dolayı buraya yüzmeye geldiklerini belirterek, "Belediyeden buraya rampa yapmasını istiyoruz. Bizim için değil, çocuklar için istiyoruz. Allah korusun boğulurlar falan. Burası tehlikeli ancak derin olmadığı için giriyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2020-07-12 16:12:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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