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Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1- Aytemiz Alanyaspor:0 (İlk yarı)

İHA

Süper Lig'in 32. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi takım 10 önde tamamladı.

Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1- Aytemiz Alanyaspor:0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 32. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında, Aytemiz Alanyaspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi takım 10 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar(ilk yarı)
6. dakikada Eren Albayrak’ın sol kanattan ceza sahası içine ortasında Jahovic’in dokunuşunu kaleci çıkardı.
12. dakikada Doğukan Sinik’in ceza alanı dışından sert şutu az farkla üstten auta çıktı.
21. dakikada Doğukan Sinik’in sol kanattan ceza alanı içine kestiği korner atışında Jahovic’in kafası ağlarla buluştu. 10
28. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Cisse’nin şutu az farkla yandan auta gitti.

Stat: Antalya
Hakemler: Halis Özkahya xx, Mehmet Metin xx, Bahtiyar Birinci xx
Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Eren Albayrak xx, Kudrıashov xx, Veysel Sarı xx, Nazım Sangare x, Bünyamin Balcı x, Ufuk Akyol xx, Doğukan Sinik xx, Amilton xx, Jahovic xx
Yedekler: Yakup Mert Çakır, Boffın, Ersan Adem Gülüm, Salih Dursun, Balanco Leschuk, Mevlüthan Ekelik, Chico, Erman Herman Vardar, Mustafa Erdilman
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Aytemiz Alanyaspor: Marafona x, N’sakala xx, Tzavellas x, Caulker x, Juanfran x, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan ? (Siopis dk.21 ?), Efecan Karaca xx, Bakasetas x, Fernandes x, Cisse x
Yedekler: Cenk Gönen, Kaan Kanak, Mustafa Pektemek, Welınton, Onur Bulut, Umut Güneş, Musa Çağıran, Lokman Gör, Emircan Altıntaş
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gol: Adis Jahovic (dk.21)(Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kart: Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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