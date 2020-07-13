Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
STAT: Antalya
HAKEMLER: Halis Özkahya, Mehmet Metin, Bahtiyar Birinci
FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Ferhat KaplanNazım Sangare, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak, Ufuk Akyol, Yekta Kurtuluş, Bünyamin Balcı (Dk.70 Chico), Doğukan Sinik (Dk.87 Salih Dursun), Amilton, Jahovic (Dk.76 Gustavo Blanco)
AYTEMİZ ALANYASPOR: MarafonaJuanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam(Dk.75 Emircan), Salih Uçan(Dk.21 Siopis), Efecan Karacan, Fernandes(Dk.58 Mustafa Pektemek), Bakasetas, Cisse
GOL: Dk.22 Jahovic (Fraport TAV Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Eren Albayrak (Fraport TAV Antalyaspor), Ceyhun Gülselam, Cisse (Aytemiz Alanyaspor)Süper Lig´in 32´nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor´u mağlup etti.
6´ncı dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında, Eren Albayrak´ın kale önüne ortasında altıpas üzerinden Jahovic´in şutunu kaleci Marafona kurtardı.
12´nci dakikada Doğukan Sinik´in ceza sahası dışından sert şutu üst direği sıyırarak auta gitti.
22´nci dakikada Antalyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Doğukan Sinik ortasını yaptı. Kale önündeki Jahovic´in kafa vuruşu meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
28´inci dakikada Cisse´nin ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği şut direğin dibinden az farkla auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısı Fraport TAV Antalyaspor´un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
60´ıncı dakikada gelişen Alanyaspor atağında Juanfran, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yaptı. Antalyaspor savunması araya girdi.
61´inci dakikada Juanfran sağ korner direğine yakın bir noktadan topu ceza sahasına ortaladı. Ancak Antalyaspor defansı kale önünde tehlikeyi önledi.
73´üncü dakikada ceza alanı sağ çaprazında Nazım Sangare´nin pasında Jahovic´in vuruşu ön direkten az farkla auta gitti.
78´inci dakikada Eren Albayrak´ın ortasında kale önünde Veysel Sarı´nın vuruşu az farkla auta çıktı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fraport TAV Antalyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor´u 1-0 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2020-07-12 23:14:32
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