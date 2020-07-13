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Düğünlerde havai fişeğin yerini ışık şovları aldı

DHA

Düğünlerde havai fişeğin yerini ışık şovları aldı


Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)SAKARYA'da, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaların ardından Antalya´da düğünlerde havai fişeğin yerini lazer gösterileri ve ışık şovları aldı.
Sakarya'daki fabrikada meydana gelen patlamaların ardından Antalya´da düğün ve eğlencelerde işletme sahipleri tarafından havai fişek kullanımı sonlandırıldı. Düğün salonu işletmecileri ve organizasyon firmaları, havai fişek yerine ışık ve lazer şovu kullanarak gelin ve damatların eğlenceli günlerini unutulmaz kılmaya çaba gösteriyor. Açık hava ve salon düğünlerinde gelin ve damadın etkinlik alanına girişinde 'volkan' adı verilen, koku ve duman yapmayan, yukarı doğru kıvılcım fırlatan kutlama ürününü kullanan işletmeciler, ilk dansta ışık şovu yaparak görsel şölen oluşturmayı tercih ediyor. Son dönemde gerçekleştirilen kır ve salon düğünlerinde sosyal mesafe dikkate alınarak uygulanan dans ve oyunlar sırasında yukarıdan aşağı şelale şeklinde kıvılcım saçan volkanların yanı sıra, lazer gösterileri de yapılmaya başlandı.
'GÖRSEL ŞÖLEN FARKLI ÜRÜNLERLE ÇEŞİTLENDİRİLECEK'
Antalya'da kır düğünü konseptiyle etkinlik düzenleyen Anadolu Park Kır Düğünü İşletmecisi Ceren Yeğinaltay, işletme olarak havai fişeği canlılara ve doğaya verdiği tahribattan dolayı tercih etmediklerini söyledi. Havai fişeğin yasaklanmasının gündeme gelmesiyle işletme olarak kullanmama kararı aldıklarını anlatan Yeğinaltay, "Havai fişek yerine görsel şöleni farklı ürünlerle çeşitlendirerek misafirlerimize sunuyoruz. Volkan adı verilen ve yerden 2 metre kadar yukarı kıvılcım saçan, güvenlik sorunu teşkil etmeyen ürünü kullanacağız. Volkanı ters kullanarak ilk dans sırasında sahnede kıvılcım şelalesi olarak kullanacağız. Konuklarımızın heyecanlandığı eğlenceli anlarda da sosyal mesafeye uyarak gerçekleştirilen danslarda ışık şovlarımızı kullanacağız. Işık şovları müziğin ritmine göre renk değiştiren, hızlanıp yavaşlayan, yanan sönen bir sistemin ürünüdür. Bunları da dansları sırasında çiftlerimize sunacağız" diye konuştu.
'MÜŞTERİLERİMİZİ IŞIK VE LAZER ŞOVLARINA YÖNLENDİRİYORUZ'
Açık ve salon düğünü gerçekleştirilen Khan Otel Genel Müdürü Turgut Alkış, gelin ve damat adaylarının salona giriş ya da çıkışları sırasında veya açık hava düğünlerinde havai fişek kullanımı talebini, yaşanan olaylar sonrasında yerine getirmediklerini söyledi. Işık şovlarıyla misafirlerine hizmet sunduklarını dile getiren Alkış, "Biz müşterilerimizi ışık ve lazer şova yönlendirerek isteklerini yerine getiriyoruz. İlk dans sırasında ışık şovunu gelin ve damadın üzerine yoğunlaştırıyoruz. Hareketli müziklere geçildiğinde lazer şovlarla ışık patlaması yapıyoruz. Havai fişeğe alternatif olarak çiftlerimize farklılıklar sunuyoruz" diye konuştu.
'MİSAFİRLERDEN OLUMLU GERİ DÖNÜŞ ALIYORUZ'
Tree Organizasyon Genel Müdürü Burhan Görgü ise şunları söyledi:
"Antalya'da düğün organizasyonlarında doğayı düşünen yapımızı sürekli korumaya çalışıyoruz. Havai fişek taleplerini lazer ve ışıklı şovlara yönlendiriyoruz. Havai fişek yerine yaptığımız ışıklı şovlarda misafirlerimizden de olumlu geri dönüşler alıyoruz. Misafirlerimiz de ışık ve lazer şovların daha eğlenceli ve daha doğal olduğunu belirtiyor. Lazer ve ışık şovları son dönemde misafirlerimizin de tercihi olmaya başladı."DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2020-07-13 08:23:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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