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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altın fiyatları arttı, imitasyon ürünler kurtarıcı oldu

DHA

Altın fiyatları arttı, imitasyon ürünler kurtarıcı oldu


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ALTIN gramının 400 TL'ye kadar ulaşmasının ardından düğün yapacak kişiler, imitasyon görünümlü altın ürünlere yöneldi. Ortalama fiyatı 3-4 bin TL değerinde olan altın bilezik yerine 20 TL'ye gerçeğini aratmayan bilezikler gelinlerin kollarını süslemeye başladı.
Antalya'da Selekler Çarşısı içinde bijuteri ürünleri satan bir dükkanda imitasyon altın bilezik, set ve yüzüklerin yanı sıra, pırlanta görünümlü ürünler vitrinleri süslemeye başladı. Bijuteri dükkanında çalışan Deniz Akbulut (41), düğün sezonunun açılması ve altın fiyatlarının yükselmesiyle düğün yapacak kişilerin altın görünümlü imitasyon ürünlere ilgisinin artığını anlattı. Düğünlerde en çok altın bilezik ürünlerine yönelim olduğunu belirten Akbulut, gerçek bileziğin ortalama 3-4 bin TL'den başladığını, gerçeğini aratmayan imitasyon bileziklerin ise 20 TL'den satışa sunulduğunu söyledi.
ALTIN FİYATLARININ YÜKSEKLİĞİ İNSANLARI ETKİLİYOR
Pandemi döneminde işlerin azaldığını, normalleşmeyle birlikte düğün sezonunun açılmasıyla işlerinin iyiye gittiğini anlatan Deniz Akbulut, altın fiyatlarının da yüksekliği nedeniyle imitasyon görünümlü altınlara ilginin yoğunlaştığını anlattı. Düğün yapacak kişilerin ve ailelerin imitasyon ürünlere yöneldiğini belirten Akbulut, "İmitasyon üründen imitasyon ürüne fark var. Bizim kullandığımız ürün grupları kararma yapmayan, gerçeğine yakın, deformasyona uğramayan, oksitlenmeyen, birinci kalite imitasyonları kullanıyoruz. İnsanlar zor şartlar altında evlenirken bir de altın fiyatlarının yüksek oluşu haliyle insanları zorluyor. Bu sebepten imitasyon ürünlere ilgi var" dedi.
DÜĞÜNDE 'EL ALEM NE DER' KAYGISI YAŞANIYOR
Düğünlerin vazgeçilmezi takıların gösteriş için çok önemli olduğunu aktaran Deniz Akbulut, "Müşterilerimizle konuştuğumuz kadarıyla 'el alem ne der' kaygısıyla karşılaştıklarını söylüyorlar. İmitasyon takılarda bilezikler, setler, kelepçeler, yüzükler, kolyeler tercih ediliyor. Genel olarak altın grubu ürünlerine talep var. Temmuz itibarıyla düğün salonlarının da açılmasıyla ister istemez talepler arttı" diye konuştu.
İMİTASYON ALTIN BİLEZİKLER 20 TL'DEN BAŞLIYOR
İmitasyon ürünler arasında en çok bileziğe talep olduğunu vurgulayan Deniz Akbulut, "Gelinler 1-2 bilezik takmıyor en az 6-10 arası takıyor. Ancak 1-2 gerçek bilezik alıyorlar. Kalanını yanına imitasyon olarak koyuyorlar. En azından görüntüde güzel görünüyor. Altın bilezik ortalama 3-4 bin TL'ye satılıyor. Bizdeki imitasyon grubundaki altın bilezikler 20 TL'den başlıyor, kalınlığına göre 40 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aileler ortalama 6 bilezik alıyor" dedi.
'MİHENK TAŞINDA SİLİNİYORSA İMİTASYON'
Antalya'da 20 yıllık kuyumcu Fatih Tahal, imitasyon bilezikle altın bilezik arasında ayırt edici 3 özellik olduğunu anlattı. Fatih Tahal, "İmitasyon bileziği incelediğimizde gerçek bileziğe göre daha hafiftir. Kuyumcular olarak elimize aldığımızda anlıyoruz. Fakat müşterinin bunu anlaması çok zor. Aynı zamanda imitasyon bilezik metal olduğu için ortadan kestiğinizde renginin sarı olmadığı, metal renkte olduğu görülür. Kuyumcuların genellikle kullanmış olduğu mihenk taşı dediğimiz bir taş var. Bu taş üzerinde test edip altının gerçek veya sahte olduğunu test edebiliyoruz. İmitasyon bileziği mihenk taşına sürüyoruz. Taşta bir iz bırakıyor. Ardından altınlar için özel ayar suyunu o izin üzerine döktüğümüzde imitasyon bileziğin izi taşın üzerinden kaybolmaya başlıyor. Mihenk taşının üzerinden silindiği zaman bileziğin aslında gerçek olmadığı, yani imitasyon olduğu açıkça anlaşılabiliyor. Eğer gerçek altın olsaydı, mihenk taşına altın suyunu sürdüğümüz zaman oradaki izde hiçbir değişiklik olmazdı" diye konuştu.
İMİTASYON BİLEZİK OLDUĞUNU KUYUMCUYA GELİNCE ANLADILAR
Düğün sırasında takılan çeyrek altın veya bilezik gibi ürünlerin sahte olduğunu anlayamayan yeni evli çiftler de olduğunu belirten Fatih Tahal, "Bazen gelen bileziklerin içinde imitasyon olduğunu duyduğumuz, karşılaştığımız zamanlar olabiliyor. Kuyumculara gittiklerinde o ürünün imitasyon olduğu hemen anlaşılıyor. Testini yaptığı zaman müşteriye gösterip, o ürünün sahte olup olmadığını hakkında bilgilendirme yapılıyor" diye konuştu.
VATANDAŞ GERÇEKLE SAHTEYİ AYIRT EDEMEDİ
Sokakta 2 vatandaşa gerçek ve imitasyon bilezik uzatan DHA ekibi, hangisinin gerçek, hangisinin imitasyon olduğunu sordu. Her 2 vatandaş da imitasyon bileziği gerçek sanarak ayırt etmekte güçlük çekti. Bölge esnafı Ali Göcen (48) imitasyon bileziği göstererek, "Ağırlığı ve rengi nedeniyle bu bileziğin gerçek olduğunu düşünüyorum" dedi.
Musa Göçen (35) ise "İki bileziğe de bakıldığında ayırt edilemiyor. 2'si de gerçek gibi görünüyor. Bunu anlamak çok zor, kuyumcu olmak gerekir. Ben şu bileziğin gerçek olduğunu düşünüyordum ama sahteymiş" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2020-07-13 08:34:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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