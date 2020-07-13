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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski cami yol ortasında kaldı, 80 gönüllü gözleme satarak yeni cami yaptırıyor

DHA

Eski cami yol ortasında kaldı, 80 gönüllü gözleme satarak yeni cami yaptırıyor


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da imar değişikliklerinin ardından yol ortasında kalan Uhud Camii, son günlerini yaşıyor. Gönüllü 80 kişilik ekip tarafından gözleme satışından elde edilen gelirle yüzde 60'ı inşa edilen yeni caminin tamamlanmasının ardından, eski cami yıkılacak.
Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde 1980 yılında mahalleli tarafından el birliğiyle yapılan Uhud Camii'nin etrafında, geçen yıllarda kentsel dönüşüm projeleri uygulandı. Bölgede çoğu gecekondu yıkılarak yerlerine apartmanlar ve siteler yapıldı. İmar değişikliklerinin ardından Uhud Camisi de her gün binlerce aracın geçtiği iki yolun ortasında kaldı. Durum böyle olunca caminin kapıları da direk yola açılmaya başladı.
Bu durum tehlike oluşturunca yol ortasındaki caminin yıkımına karar verildi. Ancak bölgede başka cami olmayınca yıkım ertelendi ve yeni bir cami yapılması kararlaştırıldı. Cami imamı ve Uhud Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hüseyin Erdem'in öncülüğünde, caminin yapımı için gerekli maddi desteği sağlamak için 80 kişilik gönüllü ekip kuruldu. Ekip cuma günleri gözleme yapıp, cuma namazının ardından kentteki camilerde satmaya başladı.
GÖZLEME SATARAK CAMİNİN YÜZDE 60'I TAMAMLANDI
Gözleme satışından elde edilen gelirle ve hayırseverlerden gelen bağışlarla 2 bin kişiye hizmet verebilecek, alt katı Kur'an kursu, kitap okuma bölümleri olarak kullanılacak caminin temeli atıldı. Cami inşaatının bir bölümü tamamlanınca ekip gözleme yapmak için inşaatın alt katını kullanmaya başladı. Yaklaşık 4 yılda gözleme satışından elde edilen gelirle 4,5 milyon TL'ye mal olacak cami inşaatının yüzde 60'ı tamamlandı. Koronavirüs salgınının ardından gözleme satışı durunca cami inşaatı da durdu.
'YOL ORTASINDA KALDI TEHLİKE ARZ EDİYOR'
Uhud Camii'nin, imar değişikliklerinden dolayı yol ortasında kaldığını ve artık yıkılması gerektiğini söyleyen Kepez İlçe Müftüsü Metin Arcaklıoğlu, "Caminin yıkılması için de yeni cami inşaatımızın bitmesi gerekiyor. Caminin yolun ortasında kalması, kapılarının direk yola açılması gibi nedenlerden dolayı bir an önce yıkılma kararı var. Yeni camimizin inşaatının tamamlanması için maddi konuda sıkıntı çekiyoruz. Halkımızın ve araçların güvenliği açısından caminin yıkılması gerektiği konusunda herkes hemfikir. Yeni cami inşaatı bitmediği için ibadetlerimize burada devam ediyoruz" dedi.
İMAR DEĞİŞİKLİNİN ARDINDAN YOL ORTASINDA KALDI
Caminin kapısının yola açıldığını, bu durumun bir kazaya yol açabileceğini söyleyen Uhud Camii İmamı Hüseyin Erdem, "Cami 1980 yılında bölgede yaşayan kişiler tarafından el birliğiyle yapıldı. Bölge o zaman daha çok gecekonduların olduğu bir yerleşim yeri olduğu için cami de küçük. Kentsel dönüşüm nedeniyle yapılan imar değişikliklerinin ardından camimiz yolun ortasında kaldı. Her iki tarafından da yol geçmesi nedeniyle bizler için tehlike arz ediyor. Kapıdan çıkan bir kişinin her an bir kazaya karışma ihtimali var" diye konuştu.
'OLMAZ DENİLENİ YAPTIK'
2016 yılında yeni bir cami inşaatına başladıklarını belirten Erdem, "Cami inşaatına başladığımız zaman elimizde hiçbir imkan yoktu. Kendi aramızda konuştuk ve gözleme yaparak cami inşaatını yapabiliriz diye düşündük. Cuma günleri 80 kişilik ekiple kentteki camilerde gözleme satılarak bu cami inşaatına başladık. Olmaz denileni yaptık. Bu ekip bu zamana kadar gözleme satarak cami inşaatının yüzde 60'ını tamamladı" dedi.
KORONAVİRÜS NEDENİYLE YARIM KALDI
Gözleme yapan gönüllü ekipte yer alan Zeliha Batır, caminin tamamlanması için hayırseverlerden destek beklediklerini söyledi. Batır, "5 yıldır camimizin inşaatına katkıda bulunmak için her cuma burada gözleme yapıyorum. Bu camide bizim de bir tuğlamız olsun istedik. Gönüllü olarak yağmur çamur demeden her cuma burada buluşuyoruz. Bugüne kadar satılan gözlemelerden elde edilen gelirle cami bu hale kadar geldi. Ama çok eksiğimiz var, koronavirüsten dolayı gözleme işini yapamıyoruz. Bu nedenle cami inşaatı yarım kaldı" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2020-07-13 08:49:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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