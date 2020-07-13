Kepez’in kurban satış yerleri belirlendi

Kepez Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında ilçede Varsak Menderes Mahallesi, Çamlıca MahallesiKöseler Caddesi'ni ve Fevzi Çakmak Mahallesi 6277 sokağı kurban satış alanı olarak belirledi.

Yaklaşan Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında ilk etapta ilçede 3 noktayı kurban satış alanı olarak belirleyen Kepez Belediyesi, bu alanlarda düzenlemelere başladı. Bu yıl pandemi nedeniyle kurban satış alanlarında hijyen kuralları en üst noktada uygulanacak. Kurban pazarlarına giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanacak. Kurban pazarlarının giriş noktalarına ateş ölçer konulacak, girenlerin ellerinin de dezenfekte edilmesi sağlanacak. Korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına da dikkat edilecek. Kurban satıcı ve alıcılarının kurban satış alanlarına maskesiz girmelerine izin verilmeyecek.

Kurban satış çadırları sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenecek. Geleneksel kurban pazarlık tokalaşması ise pandemi nedeniyle bu yıl yapılamayacak. Kepez Belediyesi, kurban satış alanlarında her yıl olduğu gibi bu yılda hijyen kurallarını en üst noktada uygulayacak. Kurban satış alanlarında bulunan yeme içme alanları, tuvalet, duş ve lavabolar da sık sık temizlenerek, dezenfekte edilecek. Kurban satış alanlarındaki hayvan gübreleri her gün düzenli olarak alınacak ve kara sinek ilaçlaması yapılacak. Kepez Belediyesi, bu yıl kurban satış alanlarını pandemiye karşıda ilaçlayarak, hijyen hale getirecek.

Kepez’deki Kurban Satış yerleri;

Varsak Menderes Mahallesi (Mezbaha yanında bulunan mal pazarının kurulduğu alan), Çamlıca Mahallesi Köseler Caddesi ve Fevzi Çakmak Mahallesi 6277 sokak(Adaklık satış ve kesim alanı önü)

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