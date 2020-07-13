THM Korosu ve Halk Oyunları Topluluğu sahne alıyor

Konyaaltı Belediyesi Türk Halk Müziği (THM) Korosu ve Halk Oyunları Topluluğu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Parkı amfi tiyatrosunda Antalyalılar ile buluşacak.

Arabada Sinema etkinliğiyle geçtiğimiz ay 13 bin 500 kişiye ulaşan Konyaaltı Belediyesi, kültür sanat etkinliklerine pandemi ile ilgili gerekli tüm tedbirlerin alındığı konserler ile devam ediyor. 14 Temmuz Salı günü saat 21.00’de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Parkı içerisinde yer alan amfi tiyatrosunda Konyaaltı Belediyesi THM Korosu ve Halk Oyunları Topluluğu sahne alacak.

‘Arabada Sinema’ ile Türkiye’de birçok yerel yönetime örnek olduklarını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bu etkinlikle Antalya’da binlerce kişiye ulaştıklarını söyledi. Geçtiğimiz hafta pandemi ile ilgili gerekli tüm tedbirlerin alındığı konserler serisinin startını verdiklerini ifade eden Başkan Esen, bu konserlerin ikincisinin Konyaaltı Belediyesi THM Korosu ve Halk Oyunları Topluluğu ile devam edeceğini bildirdi.

Konserlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik Parkı içerisinde yer alan amfi tiyatrosunda gerçekleştirileceğini dile getiren Semih Esen, sosyal mesafe kuralları gereği 3 bin kişi kapasiteli amfi de kontenjanı 350 ile sınırlı tuttuklarını kaydetti. Konser alanına alımların tek noktadan olacağını ve herkesin tek tek ateşinin ölçüleceğini belirten Esen, konser izlemeye gelen tüm vatandaşlara da maske dağıtacaklarını söyledi. Konseri izleyecek sanatseverlere şimdiden keyifli akşamlar dileyen Esen, etkinliklerin 21 Temmuz Salı günü Türk Sanat Müziği Korosu konseriyle devam edeceğini kaydetti.

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