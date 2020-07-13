Alanya'da 3 uyuşturucu taciri tutuklandı

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Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ihbarını alarak harekete geçti. Ekipler teknik ve fiziki takip sonrası ilçenin farklı adreslerinde 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 150 gram metanfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 3 şüpheli ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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