Ev satma vaadiyle 165 bin TL dolandırılan yaşlı çift, tüm birikimlerini kaybetti Para vermeyince göğsüne silah dayadı, 'Buraya kadar geldi, dönüşü yok artık’ dedi Bir aracı vasıtasıyla tanıştıkları kişi kendini tır şoför olarak tanıttı, 3 kişiyi öldürüp 750 bin lira kan parası ödemek için evini sattığını söyledi Dolandırıldığını anlayan yaşlı çift, soluğu karakolda aldı

Antalya’da yaşlı çift ev satma bahanesiyle 165 bin lira dolandırıldıkları iddiasıyla polise şikayetçi oldu.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan emekli Mehmet (66) ve Ümmügülsüm Ersoy (65) çifti, birikim ve kredi desteğiyle bir araba aldı. Para biriktirmeye devam eden Ersoy çifti, geçtiğimiz Haziran ayında ev almaya karar verdi. Aracı vasıtasıyla tanıştıkları ve acil paraya ihtiyacı olduğu için evini satmak istediğini söyleyen M. V. isimli şahısla 285 bin liraya anlaşan Mehmet Ersoy, iddiaya göre, ilk etapta kaparo ve tapu işlemleri için şahsa 30 bin 400 lira verdi. Bu sırada evine davet ettiği M. V.’ye güvenmeye başlayan Ersoy çifti, henüz tapu işlemler yapılmadan ev fiyatından düşülmesi üzere 80 bin liraya saydıkları otomobillerini ile 5 bin lira da harçlık verdi.



Silahla tehdit etmiş

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