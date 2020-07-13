Ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Herdford Caddesi ile Titreyengöl Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Kurban’ın kullandığı 07 LJN 65 plakalı motosiklet ile, Adil Turhan’ın kullandığı 07 LJP 46 plakalı ticari araç çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan Kurban, 112 ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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