Korkutelili üreticilere toprak analizinin önemi anlatıldı

Antalya’da tarımın desteklenmesi, üreticinin bilinçlenmesi noktasında eğitim çalışmaları gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli Manay’da çiftçileri toprak analizinin önemi ve nasıl alınacağını konusunda bilgilendirdi.

Üreticinin bilinçlenmesi noktasında eğitim çalışmaları düzenleyen Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü ziraat mühendisleri Korkuteli İlçesi Manay Mahallesi’nde çiftçilerle bir araya geldi. Çiftçilere toprak analizi yaptırmanın önemi anlatıldı.

Doğru gübrelemenin önemi

Eğitimde, analizin ne zaman yapılması gerektiği, toprak numunesinin nasıl alınması gerektiği, doğru ve yeterli gübrelemenin önemi, makro ve mikro besin elementlerinin eksikliği ve fazlalığı durumunda bitkide oluşan arazlar, bitki beslemenin üretimdeki önemi, nitrat kirliliği gibi konuda bilgi verildi. Üreticilerin üretim aşamasında yaşadıkları teknik sorunlar, bitki hastalık zararlılarıyla mücadele konuları ele alındı.

Eğitimler devam edecek

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ziraat mühendisler, mahallelerde sık sık üreticilerle bir araya gelerek tarımda kaliteli ürün alma, ürün kayıplarının önüne geçme, yeni teknik ve metotlar konularında eğitim seminerleri düzenliyor. Tarımsal üretimde kazanç sağlamak, tarladan sofraya kadar güvenilir üretim metotlarıyla üreticiyi ve tüketiciyi koruyan yöntem ve uygulamaları göstermek adına gerçekleştirilen eğitimler devam edecek.

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