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Sürücü kalp krizi geçirince, otomobil uçurumdan yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı

DHA

Sürücü kalp krizi geçirince, otomobil uçurumdan yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı


Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, Veli Uçak'ın (58) kalp krizi geçirmesi nedeniyle kontrolden çıkan otomobil uçurumdan yuvarlandı. Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, Alanya'nın Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Alanya yönüne giden Veli Uçak (58) yönetimindeki 07 NON 81 plakalı otomobil, sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak, yolun sağında bulunan 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü Uçak, eşi Yaşar Uçak (57) ve gelini Ayşe Uçak (40) otomobilin içinde sıkışarak yaşamını yitirdi, Arzu Şahin (39), Mustafa Şahin (11), Mustafa Uçak (13) ve Kerem Uçak (8) yaralandı.
YOLDAN GEÇENLERDEN YARDIM İSTEDİ
Yaralılardan birinin kendi imkanlarıyla yola çıkarak diğer sürücülerden yardım istemesi üzerine durum, sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine jandarma, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden 3 kişi, itfaiye ve jandarma ekiplerince çıkarılırken yaralılar da sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 kişinin cansız bedeni, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.
'AMBULANSLAR 1 SAAT 15 DAKİKADA GELİYOR'
Kaza sonrası olay yerinde konuşan Karapınar Mahallesi Muhtarı Fatih Yılmaz, Alanya'ya yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta olduklarını, burada herhangi bir kaza veya yaralanma olduğunda ambulansın 1 saat 15 dakikada gelebildiğini ileri sürdü. Yılmaz, "Mahallemizde neredeyse her ay bu şekilde ölümlü kazalar oluyor. Bununla ilgili defalarca dilekçelerimiz oldu. Alanya'dan buraya ambulans 1 saat 15 dakikada geliyor. Şimdi de aynı sürede geldi. Yaralılar vardı. Bununla ilgili mahallemize hiç olmazsa yaz aylarında mobil ambulans, doktor, kazalarda, yılan sokmaları gibi olaylarda duruma müdahale etmek için bir ekip istiyoruz. Bölgede kendi mahallem hariç 12 yaylanın muhtarıyım. Geçen hafta Söğüt Yaylası'nda yine bir vurulma olayı oldu. Bunun gibi çok benzer olay oluyor. Ama müdahale geç oluyor. Bunun için buraya çok acil bir şekilde mobil sağlık ekibi istiyoruz" diye konuştu.
'ÖNDE 3, ARKADA 4 KİŞİ VARDI'
Kazayı görenlerden Ahmet Yılmaz, sürücünün kalp krizi geçirmesi sonucu otomobilinin kontrolden çıktığını belirterek, "Kalp krizi geçirdikten sonra çınar ağacına çarpıyor. Oradan taklalar atıyor, karşıya çarpıyor. Sağ kurtulanlardan biri araçtan fırlıyor. Aracın içinde, 4 arkada 3 kişi önde. Önden 2, arkadan da 1 kişi vefat ediyor. Çocuklar ve bir kadın sağ kurtuldu" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2020-07-13 21:44:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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