Başkan Ulutaş’tan Kaş’a kreş ve gündüz bakımevi müjdesi

Kaş Belediyesi, ilçede 100 çocuk kapasiteli kreş ve gündüz bakımevi yapacak. Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, “Söz verdiğimiz gibi, Kreş ve Gündüz Bakımevi Projesini hayata geçiyoruz.” dedi.

Sosyal belediyecilik hizmetlerini sürdüren Kaş Belediyesi, yeni bir projeyi daha hayata kazandırıyor. Proje üretmeye devam ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kaş’a kreş ve gündüz bakımevi müjdesi verdi.

Başkan Mutlu Ulutaş, “Kaş Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi, 655 metrekarelik kapalı alandan oluşacak. 1627 metrekarelik arsa üzerinde iki katlı inşa edilecek. 4 Ağustos 2020 tarihinde ihalesi yapılacak proje ile 100 çocuğumuza hizmet vereceğiz. Söz verdiğimiz gibi, Kreş ve Gündüz Bakımevi Projesini hayata geçiyoruz. İlçemize hayırlı olsun.” dedi.

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