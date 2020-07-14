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Büyükşehirin yatırımlar için 270 milyon borçlanma talebi kabul edildi Büyükşehir belediyesinin 2019 yılı gideri 2 milyar 32 milyon TL oldu

İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin devam meclisinde bütçe görüşüldü. Mecliste devam eden projeler için 70 milyon TL ve yatırımların finansmanında kullanılmak üzere 200 milyon TL borçlanma talep edildi. AK Partinin çekimser kaldığı borçlanma talebi oy okluğuyla kabul edilirken aynı zamanda belediyenin 2019 yılı gider bütçesinin 2 milyar 32 milyon 990 bin TL olarak gerçekleştiği açıklandı.

Büyükşehirin yatırımlar için 270 milyon borçlanma talebi kabul edildi Büyükşehir belediyesinin 2019 yılı gideri 2 milyar 32 milyon TL oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin devam meclisinde bütçe görüşüldü. Mecliste devam eden projeler için 70 milyon TL ve yatırımların finansmanında kullanılmak üzere 200 milyon TL borçlanma talep edildi. AK Partinin çekimser kaldığı borçlanma talebi oy okluğuyla kabul edilirken aynı zamanda belediyenin 2019 yılı gider bütçesinin 2 milyar 32 milyon 990 bin TL olarak gerçekleştiği açıklandı.
Büyükşehir Belediyesi’nin Temmuz ayı meclis toplantısının ikinci oturumu yapıldı. Toplantıda meclis üyeleri maskelerini takarken, aynı zamanda sosyal mesafeye de uyuldu. Yoklama ve açılışın ardından, 76 madde görüşüldü.

AK Parti grubu: “Tereddütlerimiz var”
Büyükşehir Belediyesi devam eden projeler için 70 milyon TL borçlanma talebi istedi. İkinci bir borçlanma talebi ise yürütülmekte olan yatırımların finansmanında kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığı onayıyla 200 milyon TL talep edildi. Her iki borçlanma talebine de AK Parti grubu çekimser oy kullanırken diğer parti gurupların oy çoğunluğu ile borçlanma talepleri kabul edildi. AK Parti Grup Sözcüsü Ali Çetin, “Yatırımlara daha önce engel olmayacağımızı ve destek olacağımızı belirtmiştik. Fakat borçlanmaların yerinde kullanılmaması noktasında tereddütlerimizin olduğunu bildirip çekimser oy veriyoruz” dedi.

Gelirgider rakamları açıklandı
Bütçe Komisyon Başkanı Oktay Başaran, 2019 yılı bütçeyi açıkladı. Başaran, 2019 yılı kesin hesabı incelediğinde gider bütçesinin 3 milyar 410 milyon olarak tahmin edildiğini, 2 milyar 32 milyon 990 bin TL olarak gerçekleştiğini, bunun bütçeye oranın ise yüzde 60 olduğunu söyledi.
Başaran, “Personel gideri 521 milyon 666 bin 584 TL olarak gerçekleşti, bunun gidere oranı ise yüzde 26’dır. Mal ve hizmet alımları da 417 milyar 682 bin 401 TL olarak gerçekleşti, gidere oranı da yüzde 21’dir. Faiz giderleri tüm belediyelerde en dikkat edici bir husustur. Yabancı kur cinsinden çekilen hafif raylı sistem 1,2 ve 3 ana para ödemeleri başladığı ve 2021 yılından itibaren en ağır ana para ödeneceği göz önüne alındığında, belediyemizde sadece 2019 yılında faiz gideri olarak 190 milyon 722 bin 710 TL faiz ödemesi yapılmış. Bunun bütçeye oranı yüzde 9’dur. Bütün ekonomik zorluklara rağmen yatırımın bütçesi 795 milyon 285 bin 876 TL’dir. Gidere oranı ise yüzde 39’dur. 522 milyon borçlanma öngörülürmüştür. Hafif raylı sistem 3 için, 31 buçuk milyon Avro kredi kullanılmıştır. Toplamda 392 milyon borçlanma gerçekleştirilmiştir” dedi.
Gelir bütçesini de açıklayan Başaran, “2 milyar 887 milyon olarak tahmin edilen bütçe, 1 milyar 730 milyon olarak gerçekleşti. Gelir bütçesini oluşturan diğer kalemlerimiz ise kira gelirlerimiz. 99 milyon 376 bin TL olduğunu önemle vurgulayarak, gelir bütçesine oranının ise sadece yüzde 6 olduğunu söylemek isterim. Bu nedenle Başkan Böcek’i ayrıca tebrik ediyorum. Öz gelirimizin düşük olduğunu, zoru başardığını belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Can Suyu projesi
AK Parti grubundan Serhat Demir, belediyenin üniversite öğrencilerine yönelik hazırladığı ‘Can Suyu’ projesine değinerek, “Aylık 5 metreküp üniversite öğrencilerimize su veriyorsunuz. Gerçekten güzel bir proje. Hepimiz öğrenci olduk, gurbetçi olduk. Öğrencilerimize en ufak destek verilmesi ne kadar anlamlı, şahsınıza teşekkür ederim. Antalya’mızda ne kadar su abonesi var? Kaç abonemiz bu can suyu projesinden yararlanıyor?” dedi.
Başkan Böcek ise 1 milyon 310 bin abone olduğunu, 200’ye yakın öğrenciye de proje kapsamında destek sağlandığını kaydetti.

"Reklamlar ciddi maliyet oluşturdu"
Bunun üzerine Demir, Can Suyu projesi için çeşitli mecralarda reklam yapıldığını dile getirdi. Demir, “Antalya’da ortalama 500’ün üzerinde reklam noktası var. Bir billboardın ortalama metrekaresi 7’dir ve basma maliyeti de 20 TL’nin altında değildir. Bir billboard için reklam, oraya giden personelin masrafını da hesaba katmadan 140 TL oluyor. Sadece 100 billboard kullansanız 14 bin TL yapıyor. Aynı zamanda yeni trend olan internet üzerinden yapılan reklamlar var. İşin para tutan kısmı da burası. Burası dipsiz bir kuyu, maliyeti hesaplandığında ciddi rakamlar tutuyor. Siz bu mecrayı da çok kullandınız. Sosyal medya reklam tutarı ve hesaba katmadığımız diğer kalemleri de eklediğimizde su bedelinin üzerinde rakam çıkar. Siz, ‘tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunacağım’ diyorsunuz. Bu sebepten söz aldım ve eleştiri getirmek istedim” ifadelerini kullandı.

“Kimseye ekmek çıkmaz”
Demir’in konuşmasına ilişkin Böcek ise “Benim geçmişle hesabım yok. Antalya için çivi çakan herkesten Allah razı olsun. Konuşursam çok konuşurum. ‘Biz birlikte yaparız’ diyelim. 1020 metre aralıklarla tabela göremeyeceksiniz. Ben göreve geldikten 2 ay sonra akvaryumun oradaki yolu genişletin, çift şeritli yol yapın dedim. Çalışma sırasında 22 tane tabela koymuşlar. Üzerinde Muhittin Böcek yazıyor. Aradım ve ‘3 tane tabela koyacaksınız’ dedim. Böyle konulardan kimseye ekmek çıkmaz. Ben yine de yapıcı eleştirileriniz için teşekkür ederim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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