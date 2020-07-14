Antik Side’nin yol çalışması sona yaklaştı

Manavgat Belediyesi, Antik Side’nin yayalaştırılması çalışmasında sona yaklaştı. Çalışmalar, yol boyunca yapılacak aydınlatmalar ve Side’nin simgesi nar ağaçları dikilerek tamamlanacak.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, dünya turizminin gözbebeği Side’de, Kentsel Tasarım Projesi’nin 3. Etabı olan, Side giriş yolunu yayalaştırma çalışmasında sona yaklaştı. Antalya Valiliği YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) ve Manavgat Belediyesi işbirliğinde, Side Müze Müdürlüğü ve Side Kazı Başkanlığı işbirliği ile yürütülen projede, 750 metrekarelik Antik Side yolu doğallığı simgeleyen diyabez taş, traverten ve bej mermer taşları ile döşendi. Manavgat Belediyesi, portikli yoldaki çalışmalarını, aydınlatmalar ve nar ağaçları dikerek tamamlayacak. Çalışmalar kapsamında Zabıta Müdürlüğü kontrol noktası da girişteki otoparka çekildi. Belediye, Side Garajından Antik Side’ye ulaşımı sağlayacak olan ring aracını da geçtiğimiz günlerde yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sundu.

“Projemizi tamamladık”

Başkan Şükrü Sözen, Side Müzesi ve Antik Tiyatro giriş kısmında yaşanan trafik ve görüntü kirliliğinin de önüne geçildiğini söyledi. Sözen, “ Side’ye artı değer katan Antik Side Kentsel Tasarım Proje’mizin 3. Etabı olan Side’mizi yayalaştırma projemizi, tamamladık. Zabıta Müdürlüğü kontrol noktamızı otopark girişine çekmek suretiyle yaptığımız projemizde, müze ve amfitiyatro kısmını da trafik açısından rahatlattık. Çalışmalarımızda bizden desteklerini esirgemeyen Antalya Valiliğimize, esnaflarımıza ve Side’de yerleşik yaşayan tüm halkımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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