Süper yat geliri 1,2 milyar dolar oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süper yat geliri 1,2 milyar dolar oldu

DHA

Süper yat geliri 1,2 milyar dolar oldu


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)DÜNYANIN en önemli süperlüks yat yapım merkezleri içinde ilk 3'e giren ve Türkiye'de 1'inci olan Antalya Serbest Bölge'de, bugüne kadar toplam 460 ultralüks yat tamamlanarak, dünyanın birçok ülkesindeki zengin ve ünlü isimlere teslim edildi. Toplam uzunlukları 8 bin 640 metre olan lüks yatlardan 1 milyar 210 milyon dolar gelir sağlandı.
Antalya Serbest Bölge A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, Türkiye'nin süperlüks yat ve tekne üretiminde, İtalya ve Hollanda'nın ardından dünyada 3'üncü sırada yer aldığını belirtti. Türkiye'de bu alanda Antalya Serbest Bölge'nin açık ara 1'inci olduğunu anlatan Gürses, Antalya'yı Tuzla ve Bodrum'un takip ettiğini açıkladı. 2000'li yılların başından itibaren başlayan ve bugün 50 firmanın faaliyet gösterdiği bölgede, üretimi tamamlanan süperlüks yat ve tekne sayısının 460'a, toplam uzunluğun da 8 bin 640 metreye yükseldiğini söyleyen Gürses, toplam gelirin ise 1 milyar 210 milyon dolar olduğunu dile getirdi.
EN BÜYÜK YAT 70 METRE
Bölgede şu ana kadar en büyük boyda teslimi yapılan süper lüks yatın 63 metre uzunluğunda olduğunu belirten Gürses, "Bu yat geçen sene denize indirildi. Estel Marine firmasına ait 63 metrelik süperlüks yat, 40 milyon dolara, İngiliz iş insanına satıldı. Ama içeride bu yıl aralık ayına doğru indirilecek 70 metrelik bir proje var. Ayrıca imalatı devam eden 70 metrelik başka bir tekne daha var" dedi.
114 LÜKS YATA BAKIMONARIM
ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, Antalya Serbest Bölge'nin sıfır yat üretiminin yanı sıra önemli bakımonarım merkezine dönüştüğünü de anlattı. Gürses, geçmiş yıllarla birlikte bakımonarım için getirilen toplam 132 yatın 114'ünin tamamlandığını ve 34,1 milyon dolar gelir sağlandığını kaydetti.
70-80 METRELİK TALEPLER GELİYOR
Antalya Serbest Bölge'de yat sektörünün çok hızlı gelişim gösterdiğini anlatan Gürses, "Şu anda mevcut altyapımız 50 metre ve 500 tona kadar yatları denize indirme ve karaya çekme sistemine sahip. Fakat artık öyle talepler gelmeye başladı ki 7080 metre boylarında yeni yat siparişleri alınıyor. Yat bakımonarım anlamında da yatlarını getirmek isteyen birçok yat sahibi var. Yat boyları da çok fazla. Bütün talepleri karşılamak için yeni bir plan ve proje içerisinde yeni bir sistem yatırımına başlıyoruz" diye konuştu.
90 METRE 2 BİN TONLUK YATLAR
Projesi tamamlanan rıhtım ve yat çekmeindirme yatırımının inşasına önümüzdeki hafta başlanacağını duyuran Gürses, şöyle dedi:
"Bu sistem bittiğinde bölgemizde 2 bin ton, 90 metreye kadar yatları karaya çekme ve denize indirme imkanına sahip olacağız. Rıhtımda bu konuda iki önemli sistem kuruluyor. Biri 560 ton travel lift, imalat siparişini verdik, İtalya'da yapılıyor. Gelecek yıl ocak sonu teslim edilecek. Diğer önemli proje ship lift dediğimiz 2 bin tona kadar yatları denize indirip karaya çekme sistemi. Bunun da anlaşmaları imzalandı. Rıhtım inşaatıyla gelecek yıl martnisan aylarında hizmete açmayı planlıyoruz."
RIHTIM 200 METRE OLUYOR
Bu projenin çok önemli olduğunu ve bu sayede Antalya Serbest Bölgesi'nin yat üretiminin dışında yat bakım onarımı anlamında da dünyadaki önemli bir merkeze dönüşeceğini kaydeden ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, "Rıhtımda yat bağlama kapasitemiz de çok artacak. Projeler tamamlandığında 200 metre uzunluğunda bir rıhtıma sahip olacağız" dedi.DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2020-07-15 08:27:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

El dokuma halılarda 'tarihi' dolandırıcılığı
YEREL HABERLER El dokuma halılarda 'tarihi' dolandırıcılığı
'Bronzlaşayım derken cildiniz erken yaşlanmasın'
YEREL HABERLER 'Bronzlaşayım derken cildiniz erken yaşlanmasın'
Başkan Topaloğlu: "Umudumuzu kaybetmedik"
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu: "Umudumuzu kaybetmedik"
15 Temmuz’da ulaşım ücretsiz
YEREL HABERLER 15 Temmuz’da ulaşım ücretsiz
Alanya’da aranan 11 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Alanya’da aranan 11 şüpheli yakalandı
Antalya Valisi Yazıcı’ndan Alanya ziyareti Antalya Valisi Ersin Yazıcı: "İnanıyoruz ki önümüzdeki aylarda daha iyi olacak, turizm hareketlenecek bölgedeki yatırımlar da bunu bekliyor. "
YEREL HABERLER Antalya Valisi Yazıcı’ndan Alanya ziyareti Antalya ...
Kaza kurbanı 3 kişilik aile yan yana toprağa verildi Şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi, araç 30 metrelik uçuruma yuvarlandı
YEREL HABERLER Kaza kurbanı 3 kişilik aile yan yana toprağa ...
Uçuruma yuvarlanan otomobilde ölen 3 kişi, yan yana toprağa verildi
YEREL HABERLER Uçuruma yuvarlanan otomobilde ölen 3 kişi, yan yana ...
Kepez Belediyesi'nden kurban pazarlarına özel 'pazarlık kiti'
YEREL HABERLER Kepez Belediyesi'nden kurban pazarlarına özel ...
Kepez’den kurban pazarlarına özel ‘Pazarlık Kiti’
YEREL HABERLER Kepez’den kurban pazarlarına özel ‘Pazarlık Kiti’
ALKÜ’de 15 Temmuz anıldı
YEREL HABERLER ALKÜ’de 15 Temmuz anıldı
Antik Side’nin yol çalışması sona yaklaştı
YEREL HABERLER Antik Side’nin yol çalışması sona yaklaştı
Antalya'da huzur güven uygulaması 4 bin 145 şahıs sorgulandı
YEREL HABERLER Antalya'da huzur güven uygulaması 4 bin 145 şahıs ...
Antalya'da tehlikeli serinliğe polis denetimi
YEREL HABERLER Antalya'da tehlikeli serinliğe polis denetimi
Kaymakam Çimşit, kan bağışında bulundu Korkuteli'nde 7 günde 683 ünite kan bağışı
YEREL HABERLER Kaymakam Çimşit, kan bağışında bulundu Korkuteli'nde ...
Manavgat’ta popülasyonun artması için ormana 50 keklik salındı
YEREL HABERLER Manavgat’ta popülasyonun artması için ormana 50 ...
Büyükşehirin yatırımlar için 270 milyon borçlanma talebi kabul edildi Büyükşehir belediyesinin 2019 yılı gideri 2 milyar 32 milyon TL oldu
YEREL HABERLER Büyükşehirin yatırımlar için 270 milyon borçlanma ...
Antalyaspor’da Sinan ve Fredy sevinci
YEREL HABERLER Antalyaspor’da Sinan ve Fredy sevinci
Manavgat'ta vatandaş istedi, doğaya 50 keklik bırakıldı
YEREL HABERLER Manavgat'ta vatandaş istedi, doğaya 50 keklik ...
Arazide çıkan yangın zeytin ağaçlarına zarar verdi
YEREL HABERLER Arazide çıkan yangın zeytin ağaçlarına zarar verdi
İntihar eden anne ile çatıdan attığı bebeği, son yolculuğa uğurlandı
YEREL HABERLER İntihar eden anne ile çatıdan attığı bebeği, son ...
Sibel, 4 gündür kayıp
YEREL HABERLER Sibel, 4 gündür kayıp
Kırcami’de tarihi gün Büyükşehir Belediyesi Kırcami’de ilk kazmayı vurdu
YEREL HABERLER Kırcami’de tarihi gün Büyükşehir Belediyesi ...
ATSO Başkanı Çetin:" 15 Temmuz'da anayasal düzene ve demokrasiye kasteden hain darbe girişimine gereken yanıt verildi"
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin:" 15 Temmuz'da anayasal düzene ve ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X