Süper yat geliri 1,2 milyar dolar oldu



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)DÜNYANIN en önemli süperlüks yat yapım merkezleri içinde ilk 3'e giren ve Türkiye'de 1'inci olan Antalya Serbest Bölge'de, bugüne kadar toplam 460 ultralüks yat tamamlanarak, dünyanın birçok ülkesindeki zengin ve ünlü isimlere teslim edildi. Toplam uzunlukları 8 bin 640 metre olan lüks yatlardan 1 milyar 210 milyon dolar gelir sağlandı.

Antalya Serbest Bölge A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, Türkiye'nin süperlüks yat ve tekne üretiminde, İtalya ve Hollanda'nın ardından dünyada 3'üncü sırada yer aldığını belirtti. Türkiye'de bu alanda Antalya Serbest Bölge'nin açık ara 1'inci olduğunu anlatan Gürses, Antalya'yı Tuzla ve Bodrum'un takip ettiğini açıkladı. 2000'li yılların başından itibaren başlayan ve bugün 50 firmanın faaliyet gösterdiği bölgede, üretimi tamamlanan süperlüks yat ve tekne sayısının 460'a, toplam uzunluğun da 8 bin 640 metreye yükseldiğini söyleyen Gürses, toplam gelirin ise 1 milyar 210 milyon dolar olduğunu dile getirdi.

EN BÜYÜK YAT 70 METRE

Bölgede şu ana kadar en büyük boyda teslimi yapılan süper lüks yatın 63 metre uzunluğunda olduğunu belirten Gürses, "Bu yat geçen sene denize indirildi. Estel Marine firmasına ait 63 metrelik süperlüks yat, 40 milyon dolara, İngiliz iş insanına satıldı. Ama içeride bu yıl aralık ayına doğru indirilecek 70 metrelik bir proje var. Ayrıca imalatı devam eden 70 metrelik başka bir tekne daha var" dedi.

114 LÜKS YATA BAKIMONARIM

ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, Antalya Serbest Bölge'nin sıfır yat üretiminin yanı sıra önemli bakımonarım merkezine dönüştüğünü de anlattı. Gürses, geçmiş yıllarla birlikte bakımonarım için getirilen toplam 132 yatın 114'ünin tamamlandığını ve 34,1 milyon dolar gelir sağlandığını kaydetti.

70-80 METRELİK TALEPLER GELİYOR

Antalya Serbest Bölge'de yat sektörünün çok hızlı gelişim gösterdiğini anlatan Gürses, "Şu anda mevcut altyapımız 50 metre ve 500 tona kadar yatları denize indirme ve karaya çekme sistemine sahip. Fakat artık öyle talepler gelmeye başladı ki 7080 metre boylarında yeni yat siparişleri alınıyor. Yat bakımonarım anlamında da yatlarını getirmek isteyen birçok yat sahibi var. Yat boyları da çok fazla. Bütün talepleri karşılamak için yeni bir plan ve proje içerisinde yeni bir sistem yatırımına başlıyoruz" diye konuştu.

90 METRE 2 BİN TONLUK YATLAR

Projesi tamamlanan rıhtım ve yat çekmeindirme yatırımının inşasına önümüzdeki hafta başlanacağını duyuran Gürses, şöyle dedi:

"Bu sistem bittiğinde bölgemizde 2 bin ton, 90 metreye kadar yatları karaya çekme ve denize indirme imkanına sahip olacağız. Rıhtımda bu konuda iki önemli sistem kuruluyor. Biri 560 ton travel lift, imalat siparişini verdik, İtalya'da yapılıyor. Gelecek yıl ocak sonu teslim edilecek. Diğer önemli proje ship lift dediğimiz 2 bin tona kadar yatları denize indirip karaya çekme sistemi. Bunun da anlaşmaları imzalandı. Rıhtım inşaatıyla gelecek yıl martnisan aylarında hizmete açmayı planlıyoruz."

RIHTIM 200 METRE OLUYOR

Bu projenin çok önemli olduğunu ve bu sayede Antalya Serbest Bölgesi'nin yat üretiminin dışında yat bakım onarımı anlamında da dünyadaki önemli bir merkeze dönüşeceğini kaydeden ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, "Rıhtımda yat bağlama kapasitemiz de çok artacak. Projeler tamamlandığında 200 metre uzunluğunda bir rıhtıma sahip olacağız" dedi.DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2020-07-15 08:27:29



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