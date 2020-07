Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından Side’de yerli ve yabancılara uyuşturucu sattıkları belirlenen kişilerin kaldığı eve yapılan baskında 2’si kadın 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan oğlu adliyeye sevk edilen bir anne, oğlunu uyuşturucuya alıştırdığını iddia ettiği kadına saldırdı.

Side Mahallesi’nde bazı kişilerin yerli ve yabancılara uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarı, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi. Jandarma ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda "Sav Kardeşler" çetesi olarak bilinen Hasan S., Yusuf S. ve Hüseyin S. ile Mert T.'nin uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi. Jandarma KOM timlerinin yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucunda şüphelilerin Side’de bir apart oteli uyuşturucu madde dağıtımı merkezi olarak kullandıkları belirlendi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda Antalya KOM Şube ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ekiplerinin apart otele düzenledikleri baskında Hasan S., Yusuf S., Hüseyin S., Mert T., İlayda Y. ve Sevginur A. yakalandı. Şüphelilerin kaldığı dairede yapılan aramada satışa hazır paketlenmiş halde 470 gram metamfetamin ve 20 gram esrar maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin lira ele geçirildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelilerden İlayda Y. ve Sevginur A. yapılan adli işlemlerin ardından serbest bırakılırken, jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler Hasan S., Yusuf S., Hüseyin S., Mert T. sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye girerken karşılarında gazetecileri görünce bağırarak karakolda işkence gördüklerini iddia ettiler. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan şüpheliler, sevk edildikleri sulh ceza hakimi tarafından ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçundan tutuklandı.

Şüpheliler adliyeye getirildikleri sırada Mert T.'nin annesi Filiz K., oğlunu uyuşturucuya alıştırdığını iddia ettiği K.Ö. isimli kadına saldırarak yumruklamaya çalıştı. Oğlunun uyuşturucu madde kullandığını belirten Filiz K., “Benim oğlum uyuşturucu madde kullanıyor. 3 sene cezaevinde kaldı, ben onu cezaevinden tertemiz çıkardım. Ama bu kadın yüzünden tekrar uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Kelebek operasyonunun kızları hala dışarıda geziyor. Bu kızlar torbacılık yapıyor. Onların da alınması lazım” dedi.

"Hangi anne dayanabilir göre göre" diyen Filiz K., "Benim çocuğumu zehirliyor kadın, mesajları her şeyi var ama sonuç yok. Ben sonuç arıyorum. Bir gün çıkacağım bu çatıya, dayayacağım silahı başıma bitti ama bileyim ki üç beş çocuk kurtulsun" dedi.

Öte yandan, şüpheliler ifade verirken adliye önüne geldiği belirlenen ve tehdit suçundan aranması olan anne Zeynep S. de jandarma tarafından gözaltına alındı.

