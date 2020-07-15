Metruk binanın damında ölü bulundu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, cezaevinden izinli çıkan madde bağımlısı Ahmet Karakoyun (24), kaldığı metruk evin damında ölü bulundu.
Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'ndeki metruk bir evde kalan madde bağımlısı Ahmet Karakoyun'un damda hareketsiz yattığını gören arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, Karakoyun'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Karakoyun'un aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle öldüğü tahmin edilirken, kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2020-07-15 10:19:22
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