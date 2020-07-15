Altın Portakal Film Festivali'ne başvurular başladı



Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA) TÜRKİYE'nin en uzun soluklu film festivali Altın Portakal, 310 Ekim'de Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Bu yıl 57'ncisi düzenlenecek festivale başvurular başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı yazılı açıklamada, 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 310 Ekim'de yapılacağını belirtti. Başkan Böcek, festival kapsamında 'ulusal uzun metraj', 'belgesel' ve 'kısa film' dallarındaki yarışmaların yanı sıra 'Antalya Film Forum ve Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın da düzenleneceğini ve toplam 1 milyon 370 bin lira tutarında ödül dağıtılacağını kaydetti. Başkan Böcek, koronavirüs önlemleri kapsamında festivalde bu yıl açık hava gösterimlerine ağırlık verileceğini ve festival konukları ile izleyicilerin güvenliğinin sağlanması için geniş önlemler alınacağını belirtti.

Ulusal yarışmada; 56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin son başvuru tarihi olan 16 Eylül 2019'dan sonra tamamlanmış ve 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden önce Türkiye'de halka açık ticari veya özel gösterimi yapılmamış ve yurt içinde festivale katılmamış Türkiye yapımı filmler yer alabilecek. Festivalin internet sitesinden yapılacak başvurular için son tarih, 14 Ağustos Cuma günü saat 18.00 olarak belirlendi.

Başkan Muhittin Böcek, geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen ve 150 öğrenciye ev sahipliği yapan Altın Portakal Sinema Okulu'nun, bu yıl online düzenleneceğini ve katılımcı sayısının artırılacağını da açıkladı. DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2020-07-15 10:37:48



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