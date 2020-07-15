Otomobil içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı Antalya’nın Manavgat ilçesinde virajı alamayan otomobil ters döndü

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde virajı alamayarak aydınlatma direğine çarpıp ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, Sorgun Çamlığı Acısu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun Mahallesi istikametinden Side istikametine seyir eden İbrahim Özden’in kullandığı 07 L 8968 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen otomobil ters döndü.

Ters dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücü İbrahim Özden, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralanan Özden, 112 ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İbrahim Özden’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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