Tramvayda maske gerginliği Maskesini takmayan kadın yolcuya vatandaşlar tepki gösterdi

Antalya’da tramvayda maske gerginliği yaşandı. Maske takmayan kadın yolcuya diğer yolcular tepki gösterdi.

Antalya’da bir tramvay hattında çekilen görüntülerde, bir kadın yolcunun maskesini takmadığı, diğer vatandaşların da ‘Maskenizi takar mısınız?’ uyarısında bulunduğu görüldü. Görüntülerde yanında maskesi bulunduğu halde takmamakta ısrar eden genç kadına defalarca uyarıda bulunan yolcular, ‘Ödesin cezayı görsün’ diyerek tepki gösterdi. Genç kadın ise ‘Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda’ cevabını verdi. Görüntülerde daha sonra güvenlik görevlisinin gelerek, maskesini takmamakta direnen yolcuya ikazda bulunduğu görüldü. İkaz ve tepkilerin ardından genç kadının tramvaydan indiği öğrenildi.

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