15 Temmuz şehidinin babası: Allah o iblislerin şerrinden bizleri kurtarsın



Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA) FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde ateş açılması sonucu şehit düşen Yasin Naci Ağaroğlu'nun (22) babası Osman Ağaroğlu, "Allah o iblislerin şerrinden bizleri kurtarsın" dedi.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde açılan ateş sonucu şehit düşen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu, Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'ndeki mezarı başında anıldı. Mezarlıkta düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü' anma törenine, Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Korkuteli Belediye Başkan vekili İsmet Senekci, Korkuteli Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutan vekili Asteğmen Onur Alpaslan, Emniyet Müdürü Caner Çiçek, şehit Ağaroğlu'nun annesi Zehra, babası Osman Ağaroğlu ile askeri personel ve vatandaşlar katıldı. Şehidin kabri başında okunan Kuranı Kerim'in ardından Korkuteli Müftüsü Selim Yazıcı dua etti.

'ESARET ALTINDA YAŞAMAKTANSA, ŞEHADETİ TERCİH EDERİZ'

Oğlunun mezarı başında katılımcılara hitap eden baba Osman Ağaroğlu, "Bizler esaret altında yaşamaktansa, şehadeti tercih eden bir milletiz. Çünkü biz esareti kabul etmeyiz ve devamlı olarak şunu söyleriz; mektebinde şehadet olan bir milletin, kaderinde esaret yoktur. Bu millet çok darbeler gördü. 15 Temmuz hain darbe girişiminde içimizdeki sinsi şeytanlara bir defa daha hadlerini bildirmiş bir ecdadın fertleriyiz. Bu aziz millet çok darbeler gördü, başbakanını idam sehpasında gördü. Ve bundan önceki darbeleri yapanlar, 5-10 kişi iken, 15 Temmuz'da adına darbe denilen, hakikatte ise Türkiye'yi bölüp parçalama olan, yüzlerce, binlerce asker, devletimizin tüm imkanlarını, yüzlerce uçağını, tankını ve silahını yine bu mümtaz insanların üzerine yönlendirdiler. Ve ancak bu muhteşem torunlarımız, evlatlarımız onların yapmış olduğu hain işgal harekatını tamamen saf dışı ederek diskalifiye etmiştir" diye konuştu.

'GURUR DUYUYORUM'

15 Temmuz'da, tankların karşısında cephanesiz, silahsız olduğu halde milletin 'sıfır' metrede mücadele ettiğini aktaran Ağaroğlu, şöyle konuştu:

"Ve tüm teknolojinin tüm icaplarını imkanlarını kullanan o iblislere karşı, iyi bir zafer kazanıp bizlere hediye etmişlerdir. Biz inanıyoruz ki, İstiklal Marşı'nda ifade edildiği gibi, yurdumuzun üzerinde tüten en son ocak sönmeden kimsenin bu bayrağı indirmeye, minarelerimizdeki ezan seslerini susturmaya gücü yetmeyecektir. Ve vatanımızı işgal etmeye gücü yetmeyecektir. Onun için biz her zaman hazırız, çocuklarımız evlatlarımız buna her zaman hazırdır. Devletimizin doğuda PKK'nın üzerine atamadığı döner mermileri bir helikopter ile halkımızın üzerine ateş açmaları sonucunda kıbleye karşı secde vaziyetinde dünyadaki bütün sınavları dikey geçerek, şehadet şerbetini içen, şehadet diplomasını almaya hak kazanan oğlum Yasin Naci Ağaroğlu'nun da babası ve böyle bir evlat yetiştirmekten dolayı, böyle bir milletin ferdi olmaktan dolayı da gurur duyuyorum. Allah o iblislerin şerrinden bizleri kurtarsın."

Konuşmaların ardından şehidin mezarına karanfil bırakıldı. Daha sonra ilçeye gelen Vali Ersin Yazıcı, şehit Yasin Naci Ağaroğlu'nun baba evini ziyaret etti.

DHA-Genel Türkiye-Antalya / Korkuteli Adem DURMAZ

2020-07-15 17:10:59



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