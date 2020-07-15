Otel mutfağı çalışanlarından 15 Temmuz'a özel çalışma

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Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı otelin mutfak çalışanları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle özel sergi hazırladı.

Manavgat'ta bulunan 5 yıldızlı otelin mutfak çalışanları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü farklı bir çalışmaya imza attı. Mutfak çalışanları, akşam yemeğine gelen misafirleri için karpuzların üzerine Türk bayrağı, Ömer Halisdemir, gül ve çiçek desenleri yaptı. Soğuk şefi Aytekin Çakmak, asistanları şef Hasan Akmaz, şef Uğur Çelik, şef Oğuz Yalçınlı, şef Murat Yılmaz, şef Eray Erkoç tarafından hazırlanan çalışmada karpuzlara oyularak yapılan resimler, akşam yemeğinde otelde bulunan turistlere sergilenecek.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2020-07-15 17:12:30



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