TBMM'de 'demokrasi nöbeti' başladı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)TBMM bahçesinde bulunan 15 Temmuz anıtı önünde, 81 ilden gelen milli sporcuların katılımıyla 'demokrasi nöbeti' başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca düzenlenen ve 81 ilden milli sporcuların katılımıyla, TBMM'nin bahçesinde bulunan 15 Temmuz anıtı önünde demokrasi nöbeti başladı. Saat 22.00'dan itibaren başlayan nöbette, 15 Temmuz kapsamında söyleşiler yapıldı. Ayrıca bahçeye kurulan dev ekranda, sporculara 'TRT 15 Temmuz belgeseli' izletildi. Nöbetin devamında ise gece saat 02.16'da şehit Ömer Halis Demir anısına gökyüzüne kırmızıbeyaz balonlar bırakılacak. DHA-Genel Türkiye-Antalya Fatih POYRAZ
2020-07-15 23:19:21
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