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TBMM'de 'demokrasi nöbeti' başladı

DHA

TBMM'de 'demokrasi nöbeti' başladı


Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)TBMM bahçesinde bulunan 15 Temmuz anıtı önünde, 81 ilden gelen milli sporcuların katılımıyla 'demokrasi nöbeti' başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca düzenlenen ve 81 ilden milli sporcuların katılımıyla, TBMM'nin bahçesinde bulunan 15 Temmuz anıtı önünde demokrasi nöbeti başladı. Saat 22.00'dan itibaren başlayan nöbette, 15 Temmuz kapsamında söyleşiler yapıldı. Ayrıca bahçeye kurulan dev ekranda, sporculara 'TRT 15 Temmuz belgeseli' izletildi. Nöbetin devamında ise gece saat 02.16'da şehit Ömer Halis Demir anısına gökyüzüne kırmızıbeyaz balonlar bırakılacak.  DHA-Genel Türkiye-Antalya Fatih POYRAZ
2020-07-15 23:19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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