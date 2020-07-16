Antalya'da '15 Temmuz' anması (2)

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TÜM CAMİLERDE SELA OKUNDU

Antalya´daki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kentteki tüm camilerde, saatler 00.13´ü gösterdiğinde sela okundu. Merkezi sistem üzerinden Muratpaşa Camii´nden okunan sela, aynı zamanda Cumhuriyet Meydanı´ndaki etkinlik alanında da okundu. Etkinlik saat 01.30´da Yivli Minare Camii´nde kılınacak Teheccüd Namazı´nın ardından son bulacak.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2020-07-16 00:52:39



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