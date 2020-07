Kepez’in Anadolu Şehitler Müzesi kapılarını açtı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün 3. Dönem için vaat ettiği 123 projenin en önemlilerinden biri olan Anadolu Şehitler Müzesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde DokumaPark’ta kapılarını ziyaretçilere araladı.

Antalya Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’nin desteği ile kurulan Anadolu Şehitler Müzesi’nin açılış törenine Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, AK Parti Antalya İl Başkanı Ethem Taş, Antalya Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Cengiz Nizam, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, şehit ve gazi aileleri katıldı. Kepez Çocuk ve Gençlik Orkestrası’nın çaldığı ‘Çanakkale Türküsü’ ile başlayan açılış etkinliği, şehitlerimiz için okunan Kuranı Kerim Tilaveti ile devam etti.



Dokuma Fabrikası Antalya’nın ilk sanayi tesisi

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, öncelikle müzenin bulunduğu DokumaPark yerleşkesi hakkında bilgi verdi. Tütüncü, “1950'lerde dünyanın en kaliteli akala pamuklarını üreten şehirlerden birisi olan Antalya'da, Antalyalılar bir araya gelirler ve Cumhuriyet döneminin Antalya'ya ilk sanayi tesisini kazandırmak için kolları sıvarlar. Amaç, burada yetişen pamuğu ekonomiye kazandırmak, böylece 1950'lerin Antalyasına iş, aş ve ekmek kapısı aralamaktır. O yılların Antalyası 3540 bin nüfusludur. Ve o yıllarda kendilerince büyük bir hedefe soyunan Antalyalıları dönemin iktidarı yalnız bırakmaz. Merhum Başbakan Adnan Menderes, Antalya'nın o dönem kudretli milletvekili Dr Burhanettin Onat, vasıtası ile Antalya'daki bu girişimden haberdar olur. Onların talebine karşı verdiği cevap çok nettir; ‘Siz bu işi bir başınıza yapamazsınız. Olmaz öyle iş, hükümet olarak oraya güzel bir fabrikayı biz kazandıracağız’ der. Takvimler 5 Ocak 1956'yı gösterdiğinde dönemin başbakanı merhum Adnan Menderes, dönemin Cumhurbaşkanı merhum Celal Bayar birlikte Antalyamıza teşrif ederler ve o güne kadar görülmemiş bir heyecan içerisinde Antalyalılar cumhuriyetin nimetlerinden faydalanmaya başlayacaklarını düşünürler, büyük bir sevinç içerisinde 5 Ocak 1956'da buranın temeli atılır. Antalya'nın merkezinde 500 bin metrekarelik bu kıymetli arazi, aslında yıllar içerisinde bu fabrika vasıtasıyla burayı değerlendirecektir. Etrafında çok geniş bir yerleşim oluşturacaktır ve bu yerleşmede 78 mahalleden oluşan bu semte de Dokuma ismi verilecektir.”dedi.



DokumaPark’a 10 ayrı müze, 1 Bilim Müzesi

1961’de faaliyete geçen fabrikanın 2003 yılına kadar çalıştığını hatırlatan Başkan Tütüncü, “2003 yılında artık burası çağın ihtiyaçlarını karşılayamayan bir sanayi tesisi olduğundan dolayı Kepez Belediyesi'ne verilmek üzere özelleştirme idaresine bırakıldı. 2004 yılından sonra buranın farklı bir hatırası başlıyor şehirle ilgili… Çok çeşitli spekülasyonlara da konu oldu. Ama 2009'dan itibaren bir hedefimiz vardı. Şehrin merkezindeki çok kıymetli olan bu 500 dönümlük araziyi adeta bir kültür sanat adası haline getirmek, çevresindeki yeşil dokuyu güçlendirerek şehrimiz için nefes alınacak bir park haline getirmek vardı. Ve öylede oldu. Yıllar yılları kovaladı. Burası bir kültür sanat adasına dönüştü. Bünyesinde 10 ayrı müze ve 1 Bilim Merkezi barındıran muhteşem bir yapı oldu. Şu an da günde 3540 bin hemşehrimizin ziyaret ettiği ve yılda 350400 binler seviyesinde müzelerimizi ziyaretçilerin kabul edildiği güzel bir yerleşke haline geldi.”diye konuştu.



Antalya’nın şehitleri asla unutulmasın istedik

Bugün çok güzel bir açılış gerçekleştirdiklerini vurgulayan Tütüncü, “Biz istedik ki; Antalya'nın şehitleri asla unutulmasın. Antalya'nın şehitlerinin hatıraları yaşansın ve sonsuza kadar güzel bir ortamın içerisinde yaşasın. Şehitler derneklerimiz ve başkanlarımızla sürekli iç içeyiz. Şehit ailelerimizi sürekli ziyaret ediyoruz, onların evlerindeyiz. Şehit ailelerimiz de şöyle bir özellik gördüm. Şehitlerimizin en ufak hatıralarını bile çok büyük bir özenle saklıyorlar. Onların talepleri bu hatıraların kendilerinden sonraki kuşaklara da en güzel şekilde aktarılmasıydı. Bu noktada yoğunlaşan taleplerle birlikte arkadaşlarımızla Antalya'nın şehitlerinin hatıralarını kuşaklar boyu geleceğe taşıyacak bir müze kuralım noktasına geldik. Ve bunu da bu müzeler kompleksi'nde Dokuma'da yapmalıyız diye düşündük, ve böyle bir planlama yaptık. Aslında bu müze Anadolu'nun bin yıllık şehitlik tarihini anlatmakla beraber, odağında Antalyalı şehitlerimizin hatıralarını geleceğe taşıma misyonunu üstlenmiş, bu noktada kendine özgü, ayrı özel bir müze. “dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 18 Mart 2020'de tamamlayacaklarını ifade ettikleri Anadolu Şehitler Müzesi’nin, söz verilen tarihten birkaç gün önce tamamlandığını, ancak pandemi nedeniyle açılışı bir sonraki tarihe ertelemek zorunda kaldıklarını da sözlerine ekledi.



Şehitlerimize borçlarımızı ödeyemeyiz

“15 Temmuz hain kalkışmasının her yıl dönümünde 2017'den itibaren Kepez Belediyesi olarak, 15 Temmuz şehitlerimizin hatırasına çok özel bir kültür sanat eseri ortaya koyma düşüncesini geliştirdik. 4 yıldır da bu şekilde devam ediyoruz.” diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “Her yıl 15 Temmuz’da güzel bir açılış törenimiz oluyor ve o eserlerimizi 15 Temmuz şehitlerimizin hatırasına, gazilerimize hitap ediyoruz. 15 Temmuz'un 2020 yılındaki seneyi devriyesinde böylesi güzel bir açılış töreniyle bir araya gelelim istedik. Şehitlik kurumu ile şehitlik müessesiyle ilgili neler söylesek, neler ifade etsek, onların aziz hatıralarına neler yapsak da, aslında onlara borçlarımızı ödeyemeyeceğimizi biliyoruz. “



Canlarını vatanlarına adadılar

Anadolu Şehitler Müzesi’nin nasıl doğduğunu da anlatan Başkan Tütüncü, “15 Temmuz 2016 hain kalkışmasında canını vatanına adayan bütün ölümsüz kahramanlarımızı bugün bir kez daha hürmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Aziz gazilerimize de şükranlarımı arz ediyorum. Bin yıldan beri, bu güzel vatan topraklarının, bayrağına kanını katan ölümsüz kahramanlarımızı da hürmetle anıyorum. Bu müze aslında belediyemizin koordinatörlüğünde, şehit ailelerimizle birlikte yaptığımız bir müzeydi. Çünkü buranın içerisinde şehit ailelerimizin hatıralarını göreceğiz. O hatıraları bizlerle paylaşan bütün şehit ailelerimize şükranlarımızı arz ediyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum ve bugün onları güçlü bir biçimde alkışlayalım istiyorum.”dedi.



Şehidimiz Çetin’in odasına gözüm gibi bakacağım

Tütüncü konuşması sırasında açılışa katılan konuklara bakarak “Ayşe Annem, son sözüm size” dedi. Tütüncü, “Ellerinizden Öpüyorum. Hani sizi ziyaret ettiğimizde, ‘Yavrum Çetin’imin odasına ben gözüm gibi baktım ama, benden sonra buna kim gözü gibi bakacak?’ diyordunuz ya, işte şehidimiz Çetin’in odasına burada gözümüz gibi bakıyoruz. Geniş gönüllülüğünüz için çok teşekkür ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun. O sözümü de yerine getirmekten dolayı büyük bir onur duydum. Artık ölsem de gam yemem annem, tekrar ellerinden öpüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.



Bu ülkenin her ferdi şehitlerine minnettar

Antalya Valisi Ersin Yazıcı’da, “Bu vatana canını koşa koşa feda eden insanlar, sizlere minnettarız. Bu ülkenin her ferdi minnettar. Bu topraklar dünyadaki en kıymetli topraklar. Bulunduğumuz coğrafya bize bazı zorlukları beraberinde getirmiş. Biz sadece bugün değil yüzlerce yıldır, hatta binlerce yıldır, bu vatan uğruna anamızdan, yarimizden, sevdiklerimizden gözümüzü kırpmadan vaz geçebildik. Ve bundan sonra da aynı şekilde polisimizle, askerimizle tüm vatandaşlarımızla vatan uğruna gözümüzü kırpmadan canımızı feda edebileceğiz. Kepez Belediyesi'ni böyle bir şey düşündüğü için, bu güzel insanların, yüce insanların en kıymetli varlıkları bu vatan uğruna şehit olduğunda, onları hatırlatan tüm ayrıntıları düşünerek burada yaşatmak istemesi, topluma mal etmesi gerçekten takdire şayan, başkanım teşekkür ediyorum. Buradan şu mesajı da vermek isterim. Bizim ülkemize içeriden ve dışarıdan haince bakanlar var ise ki varlar, şunu unutmasınlar; burada birçok şehit ailesi var, gazimiz var, şehit yakınları var. Bundan sonra da olmaya devam edecek. Ey Hainler, Bizim hiç kimseye ama hiç kimseye verecek bir santimetrekare vatanımız, toprağımız yoktur.”



Bu vatanın bir çakıl taşını dahi kimseye vermeyiz

Vali Yazıcı’nın konuşması sırasında alkış tufanı koparak,‘Helal Olsun’, ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’ sesleri yükseldi. Yazıcı, “Bu vatanın bir çakıl taşını daha kimseye vermeyiz. Ama bu millet öyle büyük bir millettir ki; Aman dilerseniz, yardım dilerseniz, dinine, ırkına, mezhebine bakmaksızın bu yüce Millet size yardım elini uzatır. Bu büyük Millet herkese yardım elini uzatmıştır. Ama toprağımızda kimsenin gözü lütfen olmasın. Biz tüm kararlılığımızla 83 milyonun hepsi bu vatan için canımızı gözümüzü kırpmadan teslim edebiliriz. inşallah bundan sonra daha fazla şehidimiz olmaz. Ama bayrağıyla, sancağıyla aynı kumaştan üretilmiş polisimiz, askerimiz ve sizler varsınız. Bu ülkenin teminatı sizlersiniz, bizleriz. Allah'ın izniyle kıyamete kadar bu topraklarda başımız dik bir şekilde bayrağımız en yüce de durarak yolumuza devam edeceğiz.”

Konuşmaların ardından Anadolu Şehitler Müzesi kurdele kesimi ile açıldı. Başkan Tütüncü ve konuklar büyük bir özenle hazırlanan ve şehitlerimizin anılarını taşıyan müzeyi gezdi.

