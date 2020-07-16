Rusya uçuşlarının başlaması, Alanya'da turizmciyi ve esnafı sevindirdi



Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)RUSYA ile Türkiye arasında hava trafiğinin başladığının açıklanması, turizm sektöründe olumlu etki yarattı. Karar, Alanya'daki turizmciyi ve turizm esnafını sevindirdi.

Koronavirüs salgını döneminde normalleşme süreciyle birlikte tek tek ülkelerin sınır kapıları açılıyor. Rusya ile Türkiye arasında hava trafiğinin başladığının açıklanması, turizm sektöründe olumlu hava yarattı. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, henüz charter uçuşları başlamasa da bir hareketlilik olacağını söyledi. Başkan Sili, "Rusya'dan son gelen haberler ve Ulaştırma Bakanlığımızın açıkladığı karşılıklı uçuşların serbest bırakıldığı açıklaması, tabii ki bizim için önemli. Charter uçuşlarıyla alakalı şu ana kadar net bir şey çıkmamış olsa da en azından Türk Hava Yolları ile Aeroflot'un uçacağını ve bunlardan bir takım tur operatörlerimizin kontenjan aldığını, Rus misafirlerimizi buraya taşıyacaklarını biliyoruz. Bir diğer açıdan da Rusya'daki tur operatörlerimizin 24-25'i itibarıyla charter seferleri için hazırlık yaptığını biliyoruz. Bunları toparlarsak şu anda Rusya pazarı bizim için son derece önemli. Özellikle Antalya ve Alanya bölgesi için son derece önemli. Bu anlamda bu serbestinin netleşmiş olması son derece önem arz ediyor. Bundan sonrası da gelecektir diye ümit ediyoruz" diye konuştu.

'ESKİSİ KADAR UÇUŞ OLMASA DA MORAL AÇIŞINDAN ÖNEMLİ'

Bu yıl geçen yıllara oranla daha az uçuş gerçekleşse de turizm sektörü açısından moral anlamında olumlu bir durum olacağını söyleyen Başkan Sili, "Daha önce de söylediğim gibi bu çok volümlü bir hareket olmayacak. Eskiden 100 uçak geliyorsa aynı sayıda uçak gelmeyecek ama hareketin başlamasının, moral motivasyon ve önümüzdeki sene açısından son derece büyük bir önemi var" dedi.

'GEÇ KALINMIŞ BİR KARAR'

Turizmcilerin yanı sıra esnafın da yüzünü güldüren haber, esnafı bu yıl en azından 2-3 ay iş yapabilme konusunda umutlandırdı. Alanya'da 25 yıldır esnaflık yapan Ahmet Sağlam, "Esnaf olarak çok sevinçliyiz. Geç kalınmış bir karar. Türkiye zaten yeterince güvenli. Onları bekliyoruz. İşler açılacak inşallah. Bizim burası en çok Ruslara hitap ediyor" diye konuştu.

Mahmutlar Mahallesi'nde 2 yıldır esnaflık yapan İran vatandaşı İraj Rajabi Shishvan, "Biz de uçuşların açılmasını bekliyorduk. Ruslar da başka ülke turistleri de gelsin. Bizim için tabii ki iyi olur. Türkiye'nin aldığı tedbirler iyi. Diğer ülkelerin insanlarının Türkiye'ye güvendiğini düşünüyorum. İnşallah gelecekler" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK

2020-07-16 13:26:42



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