Saklıkent Kanyonu'nda sosyal mesafe unutuldu



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE'nin en gözde turistik güzelliklerinden Saklıkent Kanyonu, en yoğun günlerini yaşıyor. Kanyona gelenlerin ise sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Antalya'ya 191 kilometre uzaklıkta, AntalyaMuğla sınırını çizen Eşen Çayı'nın kolu olan Karaçay'ın oluşturduğu, uzunluğu 18 kilometre, yüksekliği 200 metre olan Saklıkent Kanyonu, son günlerde yoğun ilgi görüyor. Saklıkent Milli Parkı içerisinde yer alan kanyona gelen yerli ve yabancı turistler, genişliği 11,5 metre olan dar köprüden adeta birbirlerine değerek geçiyor.

Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kanyonda, birçok kişinin de maskesiz gezdiği görüldü. Kanyon içerisindeki su yatağının bulunduğu bölgede de yoğunluk oluşturanlar, yine sosyal mesafeye aldırış etmedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2020-07-16 13:38:50



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