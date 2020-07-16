30 yıllık savaş uçağı vatandaşlar tarafından ittirilerek yerine konuldu Okul müdürü sosyal medyadan paylaştı: "Hayatımda traktör ittirdim, araba ittirdim, F-E4 Phantom ittirmek de varmış"

Türk Hava Kuvvetlerinde 30 yılı aşkın görev yaptıktan sonra uçuş ömrünü tamamlayan göklerin emektar terminatörü Phantom F4E savaş uçağı, kullanılacağı Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ittirilerek yerine konuldu.

Eskişehir'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 30 yılı aşkın uçuş görevlerinde bulunan Phantom F4E savaş uçağı, parçalarıyla birlikte 3 tıra yüklenerek geçtiğimiz hafta Antalya’ya ulaştı. Tır üzerinde karayoluyla 6 saatlik bir yolculuğun ardından akşam saatlerinde Antalya’ya konvoy eşliğinde getirilen uçak, Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim amaçlı kullanılacak.

Eğitim için kullanılacak uçağı ittirerek yerine yerleştiren okul yönetimi, o anların görüntüsünü paylaştı. Okul müdürü Haldun Çevik, "Hayatımda traktör ittirdim, araba ittirdim, FE4 Phantom ittirmek de varmış" yazısıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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