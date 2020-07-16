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Başkan Böcek biçerdöverin direksiyonuna geçip hasat sevincine ortak oldu Korkuteli’de kadın üreticilerin siyez hasatı mutluluğu

İHA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Korkuteli'de kadın üreticilerin siyez buğdayı hasatına katılarak, heyecanlarına ortak oldu. Hasadın bereketli olmasını dileyen Başkan Böcek, kadın üreticilere desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Başkan Böcek biçerdöverin direksiyonuna geçip hasat sevincine ortak oldu Korkuteli’de kadın üreticilerin siyez hasatı mutluluğu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Korkuteli’de kadın üreticilerin siyez buğdayı hasatına katılarak, heyecanlarına ortak oldu. Hasadın bereketli olmasını dileyen Başkan Böcek, kadın üreticilere desteklerinin devam edeceğini söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, üyelerinin çoğunluğunu kadın üreticilerin oluşturduğu Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin (KORKOOP) siyez buğdayı hasatına katıldı. Bir ara biçerdöverin direksiyonuna geçen Başkan Muhittin Böcek, buğday hasatı yaptı. Kadın üreticilerin heyecan ve sevincine ortak olan Başkan Böcek, hasatın bereketli olmasını diledi. Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi’nin kadınları üretime teşvik etmek ve kendilerine yeterli hale getirebilmek amacıyla Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile birlikte ‘Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar Projesi’ni yürüttüğünü hatırlattı.

Ürünleri değerlendireceğiz
Yerelden kalkınma hedefiyle kooperatifçiliği desteklediklerini ifade eden Başkan Muhittin Böcek, “Korkutelili kadınlarımız daha önce yetiştirdikleri karakılçık ve köse buğdayların hasatlarını yapmıştı. Bugün de siyez buğdayının hasadını birlikte yapıyoruz. Kendi ayakları üzerinde duran kadınlar olarak üretip evlerine katkı sağlıyorlar. Biz de “Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar Projesi” ile onların ürettikleri ürünleri en iyi şekilde değerlendireceğiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi öz kaynaklarıyla desteğimizi sürdüreceğiz. Gerek tarımsal üretim gerek hayvancılıkla ilgili yapmamız gereken ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Hasadımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Erişte,tarhana ekmek olacak
Korkuteli Sınırlı Sorumlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Dudu Kocabaş da bu yıl deneme olarak 60 dekar arazide karakılçık, köse ve siyez buğdayı ekimi yaptıklarını aktardı. Kocabaş, “Hasat ettiğimiz buğdaylardan erişte, tarhana, un, ekşi mayalı ekmek gibi ürünler yaparak, halkımıza sağlıklı gıda sunmayı hedefliyoruz. Kadınlarımızın üretime katkı sağlamasını, kazanç elde etmelerini amaçlıyoruz. Bunun yanında meyve üretimi de gerçekleştiriyoruz. Topladığımız meyveleri erkek üyelerimizle marketlere gönderiyoruz. Başkanımıza kooperatifimize katkı ve destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızın destekleri olmasa ayağa kalkmamız mümkün değildi. Sıfır sermaye ile yola çıktık. Başkanımızın destekleri ile bugünlere kadar gelebildik” diye konuştu.
Kadın üreticilerle sohbet eden ve çalışmaları nedeniyle kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, KORKOOP’un Korkuteli’ne özgü Karyağdı Armudu bahçesini de ziyaret ederek, üretimle ilgili Kooperatif Başkanı Dudu Kocabaş’tan bilgi aldı. Başkan Böcek, ayrıca kayısı ağaçlarının dalından kayısı topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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