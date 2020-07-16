Alanya'da koliler içinde 140 av tüfeği ele geçirildi



Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Alanya ilçesinde koliyle av tüfeği taşıyan şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kolilerde, 140 av tüfeği olduğu belirlendi.

Olay, Alanya'nın Kadıpaşa Mahallesi'nde gece yarısı meydana geldi. Devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir otomobilden çok sayıda koli indirilip binaya taşındığını fark etti. Durumdan şüphelenip kolileri taşıyan kişinin yanına giden ekipler, kolilerin içerisinde çok sayıda av tüfeği olduğunu gördü. Kolileri taşıyan şüpheli A.Ç. (36) tüfeklerin av bayisinden satılmak amacıyla alındığını ve evine götürdüğünü söyledi. Ancak şüphelinin herhangi bir taşıma izin belgesi olmadığını tespit eden ekipler kolilerdeki 140 av tüfeğine el koydu. Gözaltına alınan A.Ç. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2020-07-16 17:57:12



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