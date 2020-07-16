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Bıçakçı ailenin Kurban Bayramı mesaisi

DHA

Bıçakçı ailenin Kurban Bayramı mesaisi


Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi evlerinin bahçesinde kurdukları atölye ile el emeği göz nuru bıçaklar için gece gündüz mesai harcayan Durmaz ailesi, uzun bir geçmişe sahip kültürel ürün olan Serik bıçağı imalatında teknolojiye meydan okuyor.
Serik'te 4 kişilik Durmaz ailesi, verdikleri dayanışma ile el işi bıçakların imalatını yaparak geçimlerini sağlıyor. 22 yıllık bıçak ustası eşi Hüseyin Durmaz'a (36) 6-7 yıldır yardım eden Azra Durmaz (28), işlerinin yoğun ve zor olduğunu söyledi. Sipariş üzerine çalıştıklarını belirten Azra Durmaz, Kurban Bayramı öncesinde aşırı yoğunluk yaşadıklarını anlattı. Eşine yardımcı olduğunu söyleyen Durmaz, yapılan işin zor olduğuna dikkati çekerek, bu işi her kadının yapabileceğini düşünmediğini ifade etti. Durmaz şöyle konuştu:
"Annem, kayınvalidem ve ben eşimin bize yapabileceğimizi söylediği işleri yapmaya çalışıyoruz. Hem aile ekonomisine katkıda bulunuyor hem de eşimin işlerini kolaylaştırıyoruz. Gerçekten zor bir iş. Aile ortamında yaptığımız için konuşarak, sohbet ederek yapılınca zevkli oluyor. İşin zorluğundan çok, aldığımız zevke bakıyoruz açıkçası. Bunun dışında yaptığımız işçilik, el emeği ve kendi elimizden çıkan emek olduğu için müşterilerden gelen olumlu yorumlar ziyadesiyle bizi mutlu ediyor. Daha aşkla çalışıyoruz.´´
`ÇOCUĞUMUN DA BU MESLEĞİ YAPMASINI İSTİYORUM´
Kadınlara da tavsiyede bulunan Azra Durmaz, ''İşin zorluğuna değil sonucuna baksınlar, hiç zorlanmayacaklarını anlayacaklar'' dedi. Hem çalışmak hem de anne olmanın zorluğundan bahseden Durmaz, ''Çocuğum 4 yaşında, yeni yeni bir şeyleri idrak etmeye ve konuşmaya başladı. Sürekli 'Neden benimle oynamıyorsun' diyerek kendisiyle oyun oynanmasını istiyor. Antalya bölgesi çok sıcak olduğu için özellikle gece çalışıyoruz. Çocuğum bizimle uyumak istiyor. Atölyemizde ona bir köşe yaptık. Onu sallayarak uyutuyoruz. Bazen ise hem çalışıp hem de ona hikayeler anlatıyoruz. Bıçak mesleği daha çok babadan oğula geçen bir meslek olduğu için meslekle ilgili şeyler anlatıyoruz. 4 yaşında olmasına rağmen babadan oğula geçen bir meslek olduğunu biliyor. Gerçekten çok zor ama çocuğumun da dedesinden miras kalan bu mesleği yapmasını istiyorum´´ diye konuştu.
'TATİLDE KIZIMA VE DAMADIMA YARDIMCI OLUYORUM'
Azra Durmaz´ın annesi Türkan Torun (44) ise "Aslen Sivaslıyım, tatile geldim. Kızım ve damadıma yardım etmek amaçlı buradayım. Çok zor bir meslek ama güzel yönleri de var" dedi.
Azra Durmaz´ın kayınvalidesi Ümmü Durmaz (55), "Kayınpederimden hatıra bir meslek bıçakçılık. Rahmetli eşim de bıçak işlerini çok güzel yapardı. Dededen toruna, nesilden nesile gelen bir meslek. Yapmak isteyen herkes yapamaz. Oğluma yardım etmek amacıyla katkıda bulunmak istedik. Bir şekilde bu Kurban Bayramı´nı atlatmamız gerekir. Bu işler sipariş üzerine yapılır. Gelecek nesillerden bu işi yapacak çok fazla kişi olacağını sanmıyorum. Eleman yetiştirmek sorun. Oğlumdan sonra torunum Ahmethan yapabilirim derse ne mutlu bize. Bu işin nesilden nesile gitmesini biz de çok istiyoruz´´ diye konuştu.
'ÇOK RAĞBET GÖRÜYOR
Bıçak ustası Hüseyin Durmaz ise, şöyle konuştu:
"İşim atadan oğula miras kalan bir meslek. Zamanında bu işi dedem Hüseyin Durmaz başlatmış. Sonrasında babam Ahmet Durmaz´a, ardından bana geçti. Bıçakları ilk yapmaya başladığımda beşinci sınıftaydım. Günümüze kadar bu işi yaptım. Esas mesleğim gıda teknikerliği ama o işi değil, ata mesleğimi yapıyorum. Bıçakçılık ilçemizin tarihi ve kültürel bir değeri. Kurban Bayramı´nın yaklaşması ile işlerimiz artıyor. Yaptığımız iş çeliğe örs üzerinde yön ve şekil verilmesiyle yapılan bir iş. Fabrikasyon bıçaklar gibi olmuyor. El emeği ile yapıldığı için de çok rağbet görüyor. Fabrikasyon bıçaklara çok talep yok. Kullandıkları çelik yumuşak çelik olunca ve çabuk bozulduğu için benim mesleğimin ön plana çıkmasını sağlıyor.´´
Ailesinin her bayramda kendisine yardım ettiğini belirten Durmaz, "Eşim bana normalde de yardımcı oluyor fakat bayram sezonunda yoğunluk çok olduğu için daha çok yardım ediyorlar´´ dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2020-07-16 18:13:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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